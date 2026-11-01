萬聖節MMA有片｜Wine & Dine三男混戰　網民：美酒加自由搏擊

「香港美酒佳餚巡禮2026」在中環海濱活動空間及添馬公園舉行，吸引大批市民及遊客入場品嚐美酒佳餚。然而，昨日（31日）社交平台流傳一段現場影片，片中有三名男子在美食攤位前激烈爭執並大打出手，一名黑衫男被拉扯單腳摔跌後，起身再起腳猛踢對方腹部，場面混亂，幸得一名熱心男子及時勸阻。期間一名涉事男子耳邊及頸部驚現血痕，惟適逢萬聖節，是真實傷勢抑或應節化妝引來網民熱議。



黑衣男起飛腳踢向另一男子，一名身穿白衣的熱心男子見狀即時上前勸阻。（Din Dong／香港突發事故報料區及討論區影片截圖）

社交平台流傳的影片全長約30秒，該片段沒有聲音，但火藥味極濃。事發地點為中環美酒佳餚巡禮的一個美食攤位前，一名身穿黑衫的男子，與另外兩名分別穿著棗紅色恤衫及綠色外套的男子爆發激烈衝突。雙方近距離對峙，情緒激動。

片段甫開始，即見棗紅色恤衫男子捉住黑衫男抬起的一隻腳，並向後拉扯，黑衫男頓時重心盡失，跌倒在地。此時，綠色外套男即上前指罵黑衫男。

黑衫男隨後重新站起，雙方怒氣未消，繼續在攤位前激烈口角。其間黑衫男突然發難，起腳踢向棗紅衫男子的腹部；旁邊的綠色外套男疑繼續指責黑衫男。

眼見衝突進一步升級，一名身穿米白衣恤衫的熱心男子，見狀即時充當「和事老」上前勸阻，在雙方之間企圖隔開，更推開黑衫男阻止其再次攻擊。但黑衫男仍多次想衝向棗紅衫男，但被米白衣衫抱著阻止，才阻止事態升級。

值得注意的是，棗紅衫男子的左邊耳側見有紅色血跡流至頸部，惟正值萬聖節，該血跡究竟是傷勢抑或僅為節日特效裝扮，仍不得而知。

事件曝光後吸引網民留言，有人笑稱這是「醉八仙遊戲人間」，亦有網民大開眼界，留言：「美酒佳餚＋自由博擊有冇得諗？」亦有人疑惑：「究竟師兄啲血係真定假呢？」

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