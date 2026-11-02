珍惜生命︱樂富橫頭磡邨女子攬老虎狗墮樓　雙雙不治

今日（2日）凌晨4時許，樂富橫頭磡邨宏禮樓一名男子報案，指其女朋友和飼養的老虎狗倒臥平台，單位廚房窗打開，懷疑由此墮下。警方及救護車到場，於大廈平台對開發現該名45歲姓曹女子及狗隻，女事主昏迷由救護車送往廣華醫院搶救後，證實不治；狗隻則當場斃命。警方沒有檢獲遺書，死者死因有待驗屍確定。



楊太家中擺放食物、飲料等作祭祀之用。（林振華攝）

有指，早前曾有鄰居投訴他們養狗，女死者因而與男友爭執。《香港01》尋獲男方母親楊太了解，她稱並無此事，「鄰居」是其三仔居住，但因為以前他們曾經飼養過的另外一隻狗咬傷過人，故三子曾提醒不准養狗。

楊太指，曹女與其四仔拍拖一至兩年，生前患有情緒病，有服藥及看醫生。她生前在洗衣店工作，會帶同愛犬到其寓所同住。楊太指，曹女十分疼愛該狗「Bosco」，形容牠「好乖」，一家人對牠均寵愛有加。楊太半夜曾與曹女傾談，其後各自就寢，直至有人上門通知始知慘劇。

一名45歲女子昏迷不醒，由救護車被送往廣華醫院救治，其後證實不治。（資料圖片）

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