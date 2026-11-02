寶琳車禍．影片曝光｜私家車撞電單車推前數米　鐵騎士翻滾捲車底

寶琳昨午（11月1日）發生驚險車禍，一輛私家車與一輛電單車在欣景路及佳景路交界迴旋處相撞；鐵騎士多處受傷，私家車司機涉嫌「危險駕駛」被捕。



車禍一刻的車Cam片段今日曝光，涉事黑色私家車沿佳景路駛入迴旋處時，在讓線位置未有停定，從後追撞前方的一輛電單車。兩車相撞後，電單車司機即時失平衡向右邊倒地，但私家車未有即時停下，再往前行駛至少4至5米距離，將鐵騎士連人帶車向前推行，鐵騎士倒地後翻滾一圈，捲進私家車車底受困。片段就此結束。



事發後，救援人員接報到場將55歲姓李電單車男司機救出，他幸仍清醒，惟面部、胸口及四肢受傷，需由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方初步調查，相信電單車在讓線位停低後，而尾隨私家車收掣不及將其撞倒，復捲入車底，遂以涉嫌「危險駕駛」拘捕66歲姓冼私家車男司機。

兩車相撞後私家車未有停下，再往前行駛約4米，電單車男司機被捲進私家車車底受困。（Facebook車cam L（香港群組）影片截圖）

兩車相撞後私家車未有停下，再往前行駛約4米，電單車男司機被捲進私家車車底受困。（Facebook車cam L（香港群組）影片截圖）

涉事黑色私家車沿佳景路駛入迴旋處時，於讓線位置未有停定，從後追撞前方電單車。（Facebook車cam L（香港群組）影片截圖）

一名軍裝警員蹲在地下，探頭向車底觀察，期間男司機曾揚手示意。

案發於昨日（11月1日）中午12時47分。現場消息指，傷者為一名外賣電單車手。網上流傳相關的影片及相片，可見涉事電單車男司機身穿藍色短褲，被困私家車底，而電單車則倒在私家車前方。當時有一名軍裝警員蹲在地下，探頭向車底觀察，期間男司機曾揚手示意。現場有多人圍觀。

景林邨對開佳景路迴旋處交通意外，55歲電單車男司機一度被困。獲救後手腳受傷，清醒送院。（網上圖片）