私家車港珠澳橋撞閘｜凌志屯門遭警夾停　車Cam直擊昨八鄉連撞4車

一凌志私家車今早（2日）港珠澳大橋撞閘後逃去，其後一度突破機場特警組（ASU）及衝鋒隊（EU）人員的攔截 ，最終於屯門海皇路被夾停。該輛凌志昨日（11月1日）下午2時39分，涉事凌志私家車於八鄉錦田公路，近下高埔村對開連撞兩輛私家車及兩輛的士後逃去。



網上流傳的一段車Cam片段，拍下了昨日該輛凌志於八鄉連撞數車的一幕。影片顯示時間為昨午2時35分，當時多輛車在錦田公路近下高埔村的天橋底因應路況停下。凌志從後駛至，直撞前方一輛綠色的士及黑色私家車的車尾。綠的被推前數米後，該凌志竟褪後再撞向兩車，並繼續強行「攝車罅」嘗試突圍。



涉事凌志從後駛至，直撞前方一輛綠色的士及黑色私家車的車尾。綠的被推前數米後，該凌志竟褪後再撞向兩車，並繼續強行「攝車罅」嘗試突圍。（網上影片截圖）

昨日（11月1日）涉事凌志私家車於八鄉錦田公路，近下高埔村對開連撞兩輛私家車及兩輛的士後逃去。（fb/屯門公路塞車關注組 Chan Ping Fung）

涉事凌志從後駛至，直撞前方一輛綠色的士及黑色私家車的車尾。綠的被推前數米後，該凌志竟褪後再撞向兩車，並繼續強行「攝車罅」嘗試突圍。（網上影片截圖）

消息指，警方一直透過「銳眼」計劃下的閉路電視系統追緝涉案車輛，發現該車現身屯門，立即展開「捷進」行動，在屯門工業區及屯門碼頭附近一帶佈防，又聯同交通部人員「清場」疏散行人，並架設多個路障部署。

警方在屯門恆富街與海華路交界發現涉事車輛，於是展開追截。

其後，警方在恆富街與海華路交界發現涉事車輛，於是展開追截，涉事車輛駛經海榮路與恆富街十字路口交界時，見前無去路，即衝越3輛在場「包抄」的衝鋒車，繼續往海榮路方向逃走，並右轉入海皇路；幸警員早已清場，立即「U-turn」掉頭追截。最終可疑車再由海榮路駛入海皇路，由其他警車前後夾擊將其截停。警方最終拘捕一名32歲本地男子，涉嫌狂亂駕駛。

涉事車輛駛經海榮路與恆富街十字路口交界時，見前無去路，即衝越3輛在場「包抄」的衝鋒車。

警方稱，今日凌晨1時17分，一輛私家車在港珠澳大橋範圍順環路撞到檢查亭的閘，惟不顧而去。警方隨即展開追捕，包括捷進行動在各區主要道路設路障。至上午11時08分在屯門海皇路截獲涉事車輛，現正在場調查。

涉事私家車上暫未搜獲違禁品，警方正召緝毒犬協助；案件暫列狂亂駕駛，一名32歲本地男子被捕。

私家車一度突圍，但最終被衝鋒車夾在欄杆旁邊。（蔡正邦攝）

由網上片段可見，多輛警車在海榮路與海皇路交界前後夾擊，但私家車仍然突破圍堵，由海榮路掟右彎駛出海皇路，惟至屯義街附近被衝鋒車閘停，撞落路邊欄杆。

警方在海皇路截獲涉事車輛。（蔡正邦攝）

衝鋒車在海皇路近屯義街閘停凌志私家車。（蔡正邦攝）

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稍後警方找來涉事私家車的車主，亦是被捕男子的父親。據了解疑犯曾經求診精神科，他備有涉事私家車的車匙。

根據法例，任何人在控制任何種類的車輛時胡亂駕駛、狂亂駕駛、賽車或作出其他故意的不當行為，或故意疏忽，因而造成或導致任何人身體受傷害，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁2年。