警偕海關深水埗搗非法賭檔、私煙倉、按摩院及賣淫場所　拘14人

警方深水埗警區人員經情報分析及深入調查後，與海關人員於日前（10月27日）至昨日（11月2日）在區內展開代號「焱域」（BLAZINGZONE）的聯合行動，以打擊工廈單位內的非法場所及違法活動，搗破多個非法場並拘捕14人。



警方深水埗警區人員經情報分析及深入調查後，與海關人員於日前（10月27日）至昨日（11月2日）在區內展開代號「焱域」（BLAZINGZONE）的聯合行動，以打擊工廈單位內的非法場所及違法活動。（警方提供圖片）

警方深水埗警區人員經情報分析及深入調查後，與海關人員於日前（10月27日）至昨日（11月2日）在區內展開代號「焱域」（BLAZINGZONE）的聯合行動，以打擊工廈單位內的非法場所及違法活動。（警方提供圖片）

行動中，人員突擊搜查多個工廈單位，搗破2個懷疑非法賭檔、1個懷疑私煙儲存倉、1個懷疑賣淫場所及1間懷疑無牌按摩院，共拘捕6名本地男子、7名本地女子及1名澳門女子，年齡介乎33至78歲，分別涉嫌「管理賣淫場所」、「協助管理賣淫埸所」、「經營無牌按摩院」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「逾期居留」、違反《應課稅品條例》及《吸煙（公眾衞生）條例》。

行動中，人員檢獲約12萬支未完稅香煙及約26200支另類吸煙產品，總市值約60萬元，應課稅值約40萬元。另外，人員亦檢獲2張電動麻雀枱、4副麻雀賭具、大批潤滑劑、成人玩具及即棄毛巾等。

警方深水埗警區人員經情報分析及深入調查後，與海關人員於日前（10月27日）至昨日（11月2日）在區內展開代號「焱域」（BLAZINGZONE）的聯合行動，以打擊工廈單位內的非法場所及違法活動。（警方提供圖片）

其中5名男被捕人及4名被捕人已被落案起訴相關罪名，案件將分別於11月5日、27日及28日在西九龍裁判法院提堂，其餘被捕人已獲准保釋候查。

警方深水埗警區人員經情報分析及深入調查後，與海關人員於日前（10月27日）至昨日（11月2日）在區內展開代號「焱域」（BLAZINGZONE）的聯合行動，以打擊工廈單位內的非法場所及違法活動。（警方提供圖片）

警方深水埗警區人員經情報分析及深入調查後，與海關人員於日前（10月27日）至昨日（11月2日）在區內展開代號「焱域」（BLAZINGZONE）的聯合行動，以打擊工廈單位內的非法場所及違法活動。（警方提供圖片）

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款五百萬元及監禁七年，後者一經定罪最高可判罰款三萬元及監禁九個月。另外，根據香港法例第200章第139條《經營賣淫場所》，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所；或管理或協助管理，或以其他方式掌管或控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰可處罰監禁十年。

警方將繼續透過情報分析及跨部門協作，打擊工廈單位內的違法活動。警方提醒工廈單位的業主及租戶，若調查顯示其對單位內的違法活動知情，即使他們未有直接參與，亦可能須負上刑事責任。