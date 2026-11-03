咪錶故障4小時　營辦商香港電訊致歉　沒提原因稱將盡快提交報告

運輸署今早（3日）公布咪錶泊車系統早上8時20分，經緊急搶修後，到中午12時15分恢復正常運作。運輸及物流局局長陳美寶表示高度重視已責成運輸署要求營辦商香港電訊盡快提交報告。香港電訊回覆《香港01》查詢指，咪錶泊車系統今早曾出現故障，現已全面恢復正常，香港電訊就事件對公眾帶來不便深感抱歉，並將盡快向運輸署提交報告及改善方案。



油麻地長樂街半數咪錶故障、半數正常。（馬耀文攝）

▼灣仔慶雲街、石水渠街▼

+ 2

運輸署今早近10時公布，上午約8時20分，接獲營運商報告咪錶泊車系統出現故障，現正緊急搶修。署方已責成營運商從速跟進修復工作，將對駕駛人士的影響減至最低，並徹查事故原因及提交報告。

運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片／彭紹殷攝）

初步調查未涉及惡意影響系統

運輸及物流局局長陳美寶表示，今早收到運輸署緊急通報，指其營辦商香港電訊報告全港路旁泊車咪錶發生故障。運輸及物流局高度重視事件，初步調查所知未涉及惡意影響系統，正進一步調查。

陳美寶期望營辦商香港電訊24小時內提交報告

陳美寶指，署方已聯絡警務處，在系統未復修前，警方將不會在路旁咪錶泊車位執法。局方已責成運輸署要求香港電訊盡快提供報告，期望報告將於未來24小時內交到運輸署，政府將深入調查和審視，以免同類事件再發生，為市民帶來不便。

▼油麻地長樂街▼