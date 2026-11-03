廣播道火警｜住戶親述房內物品「啪一聲」起火　家傭淋水撲救不果

九龍塘廣播道42號美輪閣一單位，今午（3日）發生火警，消防拖喉救熄，事件中幸無人受傷。現場消息指，懷疑睡房內一個正在充電的藍牙喇叭短路釀禍。起火單位女住戶憶述，當時聽到其中一間睡房內傳出「啪一聲」，家傭發現起火後，嘗試淋水撲救不果，她見狀立即「拖住」家傭逃生。



九龍塘廣播道42號美輪閣一單位起火，屋內有橙色火焰，窗戶冒出濃煙。（讀者提供）

+ 1

據知，涉事單位為一家四口連同外婆和家傭居住。外婆指，事發時她正在喝茶，家傭則在旁邊拖地。突然其中一間房傳出「啪一聲」，家傭發現起火便通知她。她走進房內查看，赫見床頭有物品起火。其外孫女則表示，起火位置是父親的睡房。

九龍塘廣播道42號美輪閣一單位發生火警。女住戶憶述當時聽到「啪一聲」，隨即發現房內床頭有物品起火。其外孫女表示，起火的是父親的睡房。（梁偉權攝）

外婆續道，家傭隨即取水淋於床上嘗試救火，惜未能撲熄火勢，她見狀立即「拖住姐姐快啲落嚟（逃生）囉」，更指單位整間已被熏黑。

《香港01》接獲讀者提供現場照片及影片，可見起火單位內有橙色火焰，窗戶有濃煙冒出，途人及附近地盤工人駐足觀看。記者現場所見，大批街坊疏散到大廈對開空地，當中有人抱着小狗。火勢救熄後，有消防員進入涉事單位調查。

九龍塘廣播道42號美輪閣一單位起火，大批居民疏散，當中有人抱着小狗。（梁偉權攝）

警方在今午約3時16分接報，指九龍塘廣播道42號美輪閣一單位起火。消防到場動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，至下午3時35分左右將火救熄。事件中將50人疏散，幸無人受傷。

九龍塘廣播道42號美輪閣一單位起火，大批居民疏散，當中有人抱着小狗。（梁偉權攝）