投資公司董事墮投資騙局　轉賬60次賬面顯示賺$6.5億實失$4500萬

本港投資騙案猖獗，連投資公司董事也「中伏」！警方表示，過去一周共接獲逾30宗網上投資騙案，總損失逾6,000萬港元；更透露近日接獲一名投資公司董事報案，指誤信一個虛假投資環保網站陷阱，根據假網站客服的指示，分別轉賬逾60次，損失高達4,500萬港元。



女受害人誤墮假投資騙局，60次過數慘被騙4,500萬港元。（警方Facebook）

警方指，受害人為本地女子，報稱任職投資公司董事，早前在社交通訊軟件WeChat的視頻號內觀看投資影片並留言，其後收到騙徒回覆。雙方交換電話號碼後，轉至WhatsApp繼續交流投資心得。由於兩人甚為投契，騙徒成功取得受害人極大信任，隨後向她介紹一個假冒的環保投資網站，並以高回報作誘餌。

該假網站像真度極高，受害人不疑有詐，按照假網站客服指示先後轉賬逾60次，當中九成的收款戶口均為不同的個人銀行戶口。其間，假網站的戶口賬面一度顯示獲利高達6.5億港元。惟受害人最終無法提款，才驚覺受騙，累計損失高達4,500萬港元。

警方在「守網者」facebook帳號發帖提醒市民，若發現投資網站要求將資金入帳至個人銀行戶口，極有可能是騙局，務必再三核實網站真偽，切勿輕易轉賬；又呼籲市民切勿按入不明連結或輕信不明投資網站。如有需要，可利用開源資料查核網站是否在短期內註冊（Domain registration），以評估其真偽。市民可下載「防騙視伏APP」，評估詐騙及網絡安全風險，從而減低受騙機會。