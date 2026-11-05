元朗鳳姐遇襲．內情｜39歲男「鳳樓」留宿一宵　臨走用刀割鳳姐頸

元朗今早（5日）發生傷人及企圖跳樓案，一名39歲男子涉嫌持刀襲擊一名50歲「鳳姐」後，登上天台危坐近一小時，最終被捕。



案件更多內情曝光。據了解，疑犯昨晚認識該名鳳姐，更於對方的「鳳樓」留宿一宵；及至今早離開之時，有人突情緒失控，亮出一把刀襲擊鳳姐。鳳姐頸部被割傷、手亦受傷；疑犯作案後，即登上天台危坐。消息稱，有人被捕後胡言亂語，懷疑精神有異；警方現正調查事件。



案發於今日早上約10時38分，一名姓吳（39歲）男子，被發現危坐於擊壤路1至5號一大廈天台。救援人員趕抵展開遊說，及至近11時半，他被勸服返回安全位置。

警方經調查後，發現吳男曾持刀傷及一名姓夏（50歲）鳳姐的頸和手，其後登上天台危坐，最終自行報警。警方在上址一低層單位尋獲女傷者，她清醒由救護車送往屯門醫院治理；警方則以涉嫌「傷人」拘捕吳男。

疑犯傷人後一度危坐於擊壤路1至5號一大廈天台。（黃學潤攝）

警員在場調查。（黃學潤攝）

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現場為元朗擊壤路1至5號。（黃學潤攝）

警方及消防封鎖現場調查，並展開遊說。（讀者提供）

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