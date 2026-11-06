入境處破偽證黑工集團　供假證住宿做黑工　15人被捕主腦判囚入獄

入境處搗破一個跨境偽造身份證及非法黑工集團，拘捕共15人，包括2名集團主腦、1名集團成員、1名本地僱主及11名黑工，檢獲5張實體偽造香港身份證及逾44張偽造身份證圖片副本。調查發現集團設局誘騙內地人離境打工，先以辦理合法簽證為名，收取高昂中介費，其後再以申請失敗做藉口，誘使他們來港做黑工。集團透過提供假證及住宿圖利，整個集團犯罪得益逾100萬元，兩名主腦已被法庭重判囚29及42個月。



總入境事務主任（反偷渡情報局）許淑銘（圖右)及入境事務主任（反偷渡情報局）吳國城（圖左）交待案情。（翁鈺輝攝）

行動中入境處檢獲手提電話、一批假身份證及假身份證副本。（翁鈺輝攝）

設局降戒心 誘騙內地人來港打黑工

入境處反偷渡情報局早前展開代號為「顯影」的執法行動。案件源於2024年1月，落馬洲管制站人員在一名內地旅客身上檢獲一張製作粗糙的香港偽造身份證，經深入調查後，處方鎖定一個由內地人操控的跨境犯罪集團。

入境處總入境事務主任許淑銘指出，集團成員先在內地社交平台開設「出國打工」群組，以高薪利誘有意到海外工作的內地居民，先向求職者收取約3萬元人民幣作「辦理合法工作簽證」的中介費，其後聲稱簽證出現問題，無法如期安排工作。

為降低求職者的戒心及爭取信任，集團採取「以退為進」的心理戰術，假意退回1萬元人民幣，游說他們退而求其次，到香港「打黑工」賺錢。

涉案集團誘騙有意到海外工作的內地人來港打黑工。（翁鈺輝攝）

涉案集團以「局中局」誘騙有意到海外工作的內地人來港打黑工。（翁鈺輝攝）

安排住宿及假證「一條龍」 黑工待遇苛刻集團得益逾百萬

當求職者抵港後，集團便提供「一條龍」服務。主腦安排另一批內地居民製作偽造香港身份證運送至香港，分發予黑工用作見工；亦會安排黑工住在深水埗區的劏房宿舍。集團要求每人就每張假身份證或圖片副本繳交3,000元港幣，另外每月收取1,800至2,000元租金。由於是非法勞工，他們只能在餐廳從事洗碗或清潔等基層工作，日薪僅300至500元，而整個犯罪集團的得益則逾100萬港元。

調查期間，人員針對已鎖定的黑工出入境紀錄及行動作分析，鎖定集團主腦身分。於主腦入境香港時將其拘捕，並在2人身上的手機中發現大量與黑工的對話紀錄及逾40張偽造身份證圖片副本。人員循紀錄進行調查並展開行動，在6名入境黑工身上搜出2張印有相應黑工外貌但身份不符的偽造身份證；在黑工宿舍的突擊搜查行動中，處方當場拘捕3名黑工，並檢獲同類假身份證。其後一名黑工及一名集團成員向處方自首，並承認曾於香港利用偽造身份證成功找到黑工工作。

入境處周三（4日）掩至一所目標餐廳進行突擊行動。拘捕一名懷疑黑工，並搜出印有他樣貌的偽造身份證副本；涉案餐廳的本地僱主亦同被捕。

假證質素低劣無防偽特徵 教唆黑工「只出示相片」

入境事務主任吳國城展示檢獲的偽造身份證時指出，該批假證質素十分參差，完全欠缺真正的防偽特徵。假證在紫外光燈照射下，無法顯示出彩色的維多利亞港及青馬大橋煙花圖案；證件右方的三個洋紫荊圖案亦缺乏波浪及立體變色效果。此外，假證背面的字眼甚至出現模糊及錯字。

為了掩飾假證的破綻，主腦會教唆黑工在見工時，盡量只向僱主出示手機內的假證相片，並以「遺失身份證」或「正在補領」為藉口，企圖蒙混過關。

兩主腦重判囚29及42個月 籲僱主切勿單憑相片聘用

入境處在連串行動中共拘捕15人，包括2名集團主腦、1名集團成員、11名黑工及1名本地僱主；除本地僱主外，其餘被捕人皆為內地人士。兩名主腦早前已被落案起訴「串謀製造虛假文書」及「協助及教唆他人違反逗留條件」等罪名，並於法庭分別被判監禁29及42個月；而涉案的10名黑工涉「違反逗留條件」﹑「使用或管有偽造香港身份證」及「向入境處職員作出虛假陳述」等多罪，判監12至15個月不等。

+ 2

入境處強調，打擊非法勞工的行動將會持續進行，並強烈呼籲所有僱主，在聘請員工時必須查閱求職者的實體身份證，切勿單憑手機相片或副本便輕易聘用。若僱主對求職者的身份證有懷疑，應立即致電入境處熱線2824 1551查詢，避免誤墮法網。市民亦可透過專線185 185，向入境處舉報非法勞工。