海關機場連拘2男女檢$900萬毒品　液態可卡因藏酒樽圖蒙混過關

海關一連兩日（6至7日）在機場偵破兩宗旅客販運毒品的案件，檢獲約4.5公斤懷疑液態可卡因及約15.4公斤懷疑氯胺酮（K仔），估計市值約900萬元，並拘捕一男一女。



首宗案件中，海關在3支酒瓶內檢獲約4.5公斤懷疑液態可卡因。（海關提供）

首宗案件中，一名36歲西班牙籍男旅客昨日（6日）由西班牙馬德里，經韓國首爾飛抵本港。關員清關時，在其寄艙行李內發現收藏於3支酒瓶內的懷疑液態可卡因，重約4.5公斤。

第二宗案件中，一名44歲英國籍女旅客今日（7日）從德國法蘭克福飛抵本港。關員同在其寄艙行李內發現約15.4公斤懷疑氯胺酮。

兩名涉案男女隨即被捕。首案男子已被控以一項販運危險藥物罪，將於下周一（9日）在西九龍裁判法院提堂。第二宗案件則仍在調查中。

第二宗案件中，海關檢獲約15.4公斤懷疑氯胺酮。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關亦會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。