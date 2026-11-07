27歲男食波餅昏迷｜遭擊中胸口一度心臟停頓　父：幸有人即時急救

筲箕灣配水庫遊樂場今日（7日）下午發生罕見足球意外，一名27歲姓黃男子在踢球期間，疑遭足球近距離擊中胸口，當場昏迷，由救護車送往東區醫院搶救，目前仍在深切治療部（ICU）留醫。



黃父接受《香港01》訪問時表示，兒子一度心跳驟停，所幸現場有熟知急救知識的同伴及在場人士，即時為兒子實施心外壓（CPR），並取用現場的自動體外心臟除顫器（AED）急救，兒子現時已恢復脈膊和呼吸；又引述為醫生指，為兒子抽血檢查時有反應、會掙扎，黃父嘆得知兒子「識郁呀，我都定返啲」，惟兒子仍然未蘇醒，有待進一步觀察。



男事主送院後仍然昏迷，留醫深切治療部，隊友憂心忡忡在病房外等待。 （梁偉權攝）

傷者父親黃先生在東區醫院病房外向《香港01》記者透露，兒子從事電腦程式行業，身體素來健康、無病痛，並保持每星期踢足球的運動習慣。事發時兒子已在場上踢了約45分鐘，其間不幸被對方近距離發射的足球「省中」（擊中）胸口及心臟位置。

黃父形容兒子「真係唔好彩，省中個氣門，真係突然間停一停，就暈咗喺度。」他嘆道，自己亦是足球愛好者，明白這項運動間中會發生意外，「都幾危險，嚇鬼死老婆！」

傷者父親在病房外接受訪問。 （梁偉權攝）

黃父透露，兒子當時心跳一度停止。他引述醫生表示，幸現場有熟知急救知識的同伴及在場人士，即時為兒子實施心外壓（CPR），並取用現場的自動體外心臟除顫器（AED）急救。兒子送抵醫院後再經醫療團隊進行電擊搶救，順利恢復呼吸與脈搏。

事主正踢足球，被球擊中胸口後，在場者用自動體外心臟去顫器（AED）為事主急救。（梁偉權攝）

目前黃男仍然昏迷，留醫深切治療部接受密切觀察。被問及醫生對傷情及生命危險的評估，黃父表示醫療團隊態度謹慎，「佢哋咩都唔敢包（保證）」，但指目前多項指數均偏向正面（Positive）。黃父續指，「同佢（兒子）抽血、檢查，佢有反應，佢仲久不久抽筋、掙扎呀，識郁呀！我都定返啲喇。」

一名27歲男子在筲箕灣配水庫遊樂場踢足球時，疑被球擊中，當場失去意識。（梁偉權攝）

事發下午近5時，警方接獲報案，一名27歲姓黃男子在耀興道筲箕灣配水庫遊樂場踢足球時，疑被球擊中，當場失去意識，在場者見狀，立即取球場旁的自動體外心臟去顫器（AED）為事主急救。

救護人員到場，發現黃男沒有表面傷痕，但仍然昏迷，將他送往東區醫院搶救。他送院後仍然昏迷，留醫深切治療部，隊友憂心忡忡在病房外等待。警方正調查事件起因。現場消息指，黃男當時被球近距離擊中胸口。