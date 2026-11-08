流浮山過渡性房屋單位淪毒品儲存倉　警檢800萬K仔　拘一男涉販毒

一名31歲本地男子涉嫌將其位於深灣路的過渡性房屋單位，改裝成毒品儲存倉。警方突擊搜查涉事單位，檢獲約20公斤懷疑俗稱「K仔」的氯胺酮，以及大量毒品包裝工具，市值約800萬港元。涉案男子被控以販毒罪，案件將於明日（9日）提堂。警方強調，政府對過渡性房屋的使用守則有明確規範，相信相關部門會檢視涉案租戶是否違反入住指引及條約，並採取相應行動。



人員檢獲約20公斤懷疑俗稱「K仔」的氯胺酮及大量毒品包裝工具。（馬耀文攝）

毒品調查科行動組3C隊高級督察朱俊業陳述案情，指探員昨日（8日）突擊搜查一個位於流浮山深灣路的過渡性房屋單位，並在單位內發現49包共重約20公斤懷疑「K仔」及大量毒品包裝工具。人員隨即以涉嫌「販運危險藥物」罪將一名31歲姓廖、報稱無業的男子拘捕。據了解，被捕人受到金錢引誘，利用自身租住的單位進行販毒活動。案件將於明日（9日）於屯門裁判法院提堂。

朱俊業指出，過渡性房屋單位屬於珍貴的政府房屋資源，主要目的是為了正在輪候公屋或居住在不適切居所的基層市民，提供短期的居住環境。販毒集團卻濫用政府資源作販毒活動，直斥他們的行為不但目無法紀，同時損害有真正住屋需要的基層市民利益。

警：相信相關部門會檢視涉案租戶是否違反租住條款

涉案單位為一至二人單位，被捕人獨居上址。被問及被捕人會否因而喪失輪候公屋的資格，朱俊業表示，政府對過渡性房屋的使用守則有明確規範，相信相關部門會檢視涉案租戶是否違反有關指引或租住條款，並採取相應行動。

他強調，無論毒販在任何地方以任何形式販毒，毒品調查科將繼續以情報主導的方式，在源頭打擊毒品，將毒販一網打盡。他重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。