27歲男食波餅一度昏迷｜傷者情況好轉穩定　救人功臣為休班救生員

筲箕灣配水庫遊樂場昨日（7日）發生罕見足球意外，一名27歲姓黃男子，在踢球期間疑遭足球近距離擊中胸口，當場昏迷。由救護車送往東區醫院搶救，並留醫深切治療部（ICU），情況一度危殆。所幸經過一日治療後，事主傷勢已有好轉，已經恢復知覺，情況轉為穩定。黃父昨晚接受《香港01》訪問時表示，兒子一度心跳驟停，所幸現場有熟知急救知識的同伴及在場人士，即時為兒子實施心外壓（CPR），並取用現場的自動體外心臟除顫器（AED）急救。



據了解，在場用AED及心外壓成功救人一命的背後功臣，是一名路過的休班救生員「興哥」郭滿興。興哥現年57歲、入行37載，救生經驗豐富，並曾多次獲頒「救生星章」，他現時駐守黃竹坑包玉剛泳池。此外，興哥亦是一名龍舟教練。

據悉，興哥昨日跑步時路經上址，突然聽到有人大叫「CALL白車」（召救護車），便立即上前了解情況，卻發現男事主倒地昏迷。他立即替事主檢查，隨即施以心外壓；同時間亦有在場人士取來AED（自動體外心臟去顫器）。救護電單車亦迅即趕至現場，興哥與救護員合力急救，所幸救人及時，事主未幾恢復心跳、呼吸亦開始正常。隨後男事主由救護車送院作進一步治理。

興哥亦是龍舟教練。(網上圖片)

興哥除了為救生員外，亦是一名龍舟教練。(網上圖片)

男事主送院後仍然昏迷，留醫深切治療部，隊友憂心忡忡在病房外等待。 （資料圖片/梁偉權攝）

傷者父親在病房外接受訪問。 （資料圖片/梁偉權攝）

事主正踢足球，被球擊中胸口後，在場者用自動體外心臟去顫器（AED）為事主急救。（資料圖片/梁偉權攝）

一名27歲男子在筲箕灣配水庫遊樂場踢足球時，疑被球擊中，當場失去意識。（資料圖片/梁偉權攝）

事發事發昨日（7日）下午近5時，警方接獲報案，一名27歲姓黃男子在耀興道筲箕灣配水庫遊樂場踢足球時，疑被球擊中，當場失去意識，在場者見狀，立即取球場旁的自動體外心臟去顫器（AED）為事主急救。

救護人員到場，發現黃男沒有表面傷痕，但仍然昏迷，將他送往東區醫院搶救。他送院後仍然昏迷，留醫深切治療部，隊友憂心忡忡在病房外等待。警方正調查事件起因。現場消息指，黃男當時被球近距離擊中胸口。