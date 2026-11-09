車Cam｜啟德司機險撞騎電動單車南亞漢　發帖批： 晾起隻腳唔睇燈

社交媒體流傳一段車cam，事發於昨（8日）午11時許，當時片主疑駕電單車沿九龍城承啟道38-39號近啟德一帶行駛，並準備在一個綠燈燈口位置右轉至沐泰街，惟期間疑有人不遵守交通規則，片主右轉間竟遇上一名南亞裔男子騎着電動單車橫過馬路。



從畫面可見，該名南亞漢踩着電動單車橫越行車線時，姿態相當悠閒，甚至將一隻腳「晾起」放在電動單車上，完全未有留意路面情況，險與片主車輛相撞，片主見狀及時響號示警並煞車收慢，最終禮讓對方先行才避過意外。事後帖主發文斥對方危險駕駛行為，諷刺指：「幾爽，燈唔使睇，車唔使睇，晾起隻腳悠閒送外賣，享受工作中」。

從畫面可見，該名南亞漢踩着電動單車橫越行車線時，姿態相當悠閒，甚至將一隻腳「晾起」或放在電動單車上，完全未有留意路面情況。（ChipperWallaby6957／車cam L（香港群組））

事發於昨（8日）午11時許，當時片主疑駕電單車沿九龍城承啟道38-39號近啟德一帶行駛，並準備在一個綠燈燈口位置右轉至沐泰街。（ChipperWallaby6957／車cam L（香港群組））

事發於昨（8日）午11時許，當時片主疑駕電單車沿九龍城承啟道38-39號近啟德一帶行駛，並準備在一個綠燈燈口位置右轉至沐泰街。（ChipperWallaby6957／車cam L（香港群組））