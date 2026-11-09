觀塘綫何文田站列車設備故障　行車時間曾增加　列車駛離後復常

港鐵今日（9日）上午8時34分宣佈，觀塘綫列車服務調整。由於何文田站有列車設備故障，來往黃埔站及調景嶺站的行車時間一度預計需要額外10至15分鐘。其後，於8時51分，故障的列車已駛離行車綫，觀塘綫列車服務逐步回復正常。



港鐵觀塘綫由於何文田站有列車設備故障, 來往黃埔站及調景嶺站的行車時間預計需要額外10至15分鐘。

港鐵自2004年起採用警報機制，根據政府文件，任何事故若影響服務受阻 8 分鐘或預計受阻達 8 分鐘或以上，港鐵公司需於 8 分鐘內通知運輸署。

因應可引致服務嚴重延誤的事故，會發出預先警告「黃色警報」。收到黃色警報後，其他公共交通服務營辦商會提醒其緊急服務單位，準備在短時間內需採取緊急行動，並與港鐵公司保持密切聯絡。

當鐵路服務已持續或預計會持續嚴重受阻 20 分鐘或以上，並需要其他公共交通服務營辦商提供緊急交通支援服務時，會發出「紅色警報」，其他公共交通服務營辦商會立即調動資源，盡快提供適當支援服務。

港鐵何文田站。（資料圖片）

港鐵「服務表現回贈」機制 延誤31分鐘以上或罰款

港鐵自 2023 年起實施新一輪「服務表現回贈」機制，機制設有明確懲罰階梯：凡屬港鐵控制範圍內的機件故障或人為疏忽，港鐵若在其控制範圍內發生31分鐘或以上的嚴重服務延誤，須按時長累進撥出罰款。

延誤 31 至 60 分鐘：罰款 100 萬元；

延誤 61 至 120 分鐘：罰款 200 萬元；

延誤 121 至 180 分鐘：罰款 300 萬元；

延誤 181 至 240 分鐘：罰款 800 萬元；

每超過 4 小時的額外小時：罰款 400 萬元；

每宗事故罰款上限為 4,000 萬元。

若事故發生於繁忙時段（即周一至五上午 8 時至 9 時及下午 6 時至 7 時），相關罰款會再額外增加 20%。

當「服務表現回贈」帳戶累積滿預設金額 2,500 萬元時，港鐵公司會在特定周末安排特別車費日回饋乘客，期間所有使用八達通或車票二維碼的乘客，乘搭所有港鐵路線可享有半價優惠。「服務表現回贈」帳戶內的所有金額會悉數透過特別車費日回饋乘客。