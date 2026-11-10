車CAM｜北大嶼山公路深宵散落卡板石塊　9車疑中招爆胎或刮花

今日（10日）凌晨4時39分，警方接獲多人報案，指東涌北大嶼山公路近迎東邨對開，路面出現木板等障礙物。現場有約9輛車，包括的士、私家車及輕型貨車疑因輾過障礙物導致爆胎或機件受損，須緊急停靠路肩。警方到場調查確定事件中無人受傷，列壞車及有物件擋路處理。



網上流傳車cam片段可見，事發時涉事路段散落多塊大卡板及石塊。片主驅車經過時赫見異物，不禁驚呼：「嘩！做乜X嘢呀？」隨即車身劇烈顛簸，伴隨片主「呀！」一聲慘叫，最終減速駛到路肩停下。畫面亦可見，當時前方路肩已停泊多輛疑同樣「中招」的車輛。



事後片主無奈表示「而家有一條呔已經打柴，急速漏氣，我架車右邊裙腳啲保護膠都刮到爛咗」。事件亦引起網民熱議，有途經司機留言指，清晨5時許路經現場時，已見「起碼8架車停埋左一邊」。

前方路肩已停泊多輛疑同樣「中招」的車輛。（車cam L（香港群組）圖片）

前方路肩已停泊多輛同樣「中招」的車輛。（車cam L（香港群組）圖片）

根據法例，司機有責任確保負載物適當地固定或盛載在車輛上，而負載物的重量、擺放方法或高度，均不可對任何人士造成危險。香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第57條「負載物的穩固」及第61條「罰則」，任何人無合理辯解違反第57條，首次定罪最高可處罰款5,000元及監禁3個月；第二次或隨後再次定罪，最高可處罰款10,000元及監禁6個月。