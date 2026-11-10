油塘載客117B線小巴「舞龍」　警尾隨截停　44歲司機疑吸冰毒

今日（10日）上午8時20分，警方接報懷疑一名專線小巴司機涉及藥後駕駛。人員展開調查，在油塘大本型展開跟蹤觀察，沿途小巴左搖右擺險象環生，最終在約6公里外的秀茂坪安愉道將它截停。車上7名乘客無受傷，44歲小巴司機接受藥後測試，懷疑曾吸食冰毒被捕。



警員由油塘尾隨小巴至秀茂坪將它截停，小巴司機涉藥後駕駛被捕。（馬耀文攝）

小巴載7乘客幸無礙 司機被揭疑吸冰毒 涉毒駕被捕

現場消息稱，警方接獲舉報，指油塘大本型小巴站有司機疑藥後駕駛。人員於是展開調查，掩至油塘大本型小巴總站，鎖定一輛117B專線小巴，隨後尾隨跟蹤。小巴其後開行，曾經左搖右擺，最終人員於約6公里，在秀茂坪安愉道將小巴截停。停車時小巴上共有7名乘客，幸過程中無人受傷。

警方在小巴上未有檢獲毒品，小巴司機接受警方毒理測試，結果呈陽性反應涉嫌曾吸食冰毒被捕。

政府在2011年修訂《道路交通條例》(第374章)，以有效地打擊毒駕和藥駕。根據運輸署資料，任何人若駕駛時，血液或尿液含有任何濃度的海洛英、可卡因、氯胺酮「K仔」、「冰」、大麻及搖頭丸，不論他的駕駛能力有否因而受損；駕駛時受毒品影響，使他沒有能力妥當地控制汽車；駕駛時受指明毒品以外的藥物的影響，使他沒有能力妥當地控制汽車等，均屬違法。

如司機涉及交通意外、行車時干犯交通罪行，或疑在駕駛時受指明毒品或藥物的影響，或在服用或吸食指明毒品後駕駛，警方可要求司機在路旁或警署進行初步藥物測試，包括識認藥物影響觀測、損害測試。損害測試須在警署進行，可提供科學和客觀的憑據，讓警員決定是否需要要求司機提供血液及／或尿液樣本進行藥物化驗分析。

毒駕最高可判囚3年

沒有接受初步藥物測試或接受了初步藥物測試並被評定為駕駛能力受損的司機，須交出駕駛執照24小時。

毒後和藥後駕駛一經定罪，最高罰款25,000元及監禁期3年。如屬首次定罪，至少取消駕駛資格6個月至5年；再次定罪，則至少取消駕駛資格2至10年。司機如屬再犯而被定罪，法庭或裁判官在考慮犯罪情節及干犯者的行為後，若認為不宜繼續容許其駕駛汽車，可終身取消該司機的駕駛資格。