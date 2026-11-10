車Cam｜尖沙咀乘客扯的士自動門被阻　爆粗摑司機：醒唔醒目呀你

今日（10日）凌晨尖沙咀發生乘客襲擊的士司機事件。一名夜更的士司機於山林道接載乘客時，好言提醒一名男乘客切勿強行拉扯自動車門，不料引起對方極度不滿，不僅粗言穢語辱罵，更拉開駕駛座車門掌摑司機；逞兇後隨同行友人乘其他的士逃去，遇襲司機無奈報警送院驗傷。司機將事發一刻影片上載至社交平台，大嘆「論揸夜更的士嘅危險性，無L啦啦比（畀）人打，痴（黐）邊範？」



男子掌摑司機。（Threads：mtsoul___影片截圖）

一名的士司機今日（10日）凌晨時分在社交平台Threads上載車cam，並發文訴苦稱，「論揸夜更的士嘅危險性，無L啦啦比人打，痴邊範？」

畫面顯示，的士駛至尖沙咀山林道近恒貿商業中心對開，多名身穿深色衣服的男女在路旁截車，的士停下，其中一名男子欲強行拉開自動車門。司機見狀即勸阻：「唔好夾硬拉，大佬。我開緊啦，大佬」。

該名男子相當激動，厲聲質問「你講咩呀？」爆粗大叫：「開緊啊嘛，X你老X！」其同行友人亦拉開副駕座的車門。該名男子仍不依不饒，衝向車頭強行拉開司機位車門，爆粗咆哮「你講乜X嘢，X你老X呀我！」隨即揮手掌摑司機，挑釁道：「醒唔醒目呀你？」友人見情況失控，連忙拉開施襲男子，勸阻「唔好唔好」並向受襲司機連番致歉：「唔好意思呀兄弟。」混亂間同行女友人驚呼：「咩事呀？」

《香港01》聯絡到涉事司機，他表示事發後已立即報警求助，對方隨即亦分別登上兩部的士逃去，他目前正在醫院驗傷。

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警方稱，今日（10日）凌晨3時09分接獲一名的士司機報案，指一名年約30歲男子與友人於山林道登車時大力開門，司機開口制止時雙方口角。期間該男子疑因酒醉情緒激動，一度出手襲擊司機，警方調查後案件暫列「糾紛」處理。

根據《侵害人身罪條例》（第212章）第40條，任何人非法襲擊他人即屬犯罪，即使未造成明顯流血或骨折等身體傷害，未經同意施加非法武力如掌摑、推撞或威嚇，均已構成「普通襲擊」，經定罪最高可被判處監禁1年。