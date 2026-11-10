長順街天降摺枱｜疑大風成張吹落街　傷者會合丈夫與死神擦身而過

荔枝角長順街昨晚（9日）發生驚險墮物傷人案，一張摺枱由工廈「從天而降」，正正跌於途人身旁，一名32歲女子被擊傷送院；警方事後拘捕一男子。



案件更多細節曝光。據了解，案發地點為長順街19號楊耀松第六工業大廈，被捕男子為上址一租戶。事發時，該張摺枱放於涉事單位露台，其間疑因大風，整張枱被吹落街，釀成驚險意外。女事主當時前往會合停車等候她的丈夫，甫抵埗打開車尾門時，即與死神擦身而過；丈夫座駕的車頂及車尾燈同告損毀。



案發於昨日（9日）傍晚，荔枝角長順街有摺枱「從天而降」，跌於一大廈對開路面。（Threads @hithisisjr）

案發於昨傍晚約6時15分，警方接獲一名男子報案，指有一張枱從高處墮下，跌於長順街一大廈對開，擊中其32歲姓胡妻子手部及其私家車；事主被送往明愛醫院治理。警方調查後，以涉嫌「容許物體自建築物墮下」拘捕一名33歲姓余男租戶。案件交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進。涉事摺枱長約120厘米、闊55厘米及高100厘米。

案發於昨日（9日）傍晚，荔枝角長順街有摺枱「從天而降」，跌於一大廈對開路面；擊中一輛私家車及站在車尾的女子。（Threads @hithisisjr）

事發一刻車Cam片段可見，當時有多人途經現場。一名女子站在一輛泊於馬路邊的私家車後方，正打開車尾廂。此時一張長方形膠枱，突然從天而降，擊中私家車，只差分毫便會直接擊中女子身軀。她與剛好在旁邊行人路經過的數人均嚇至「彈起」，繼而呆站當場，舉頭望向上方。馬路另一邊的行人路有更多人，他們疑聽到膠枱墮地傳出的巨響，亦紛紛抬頭張望。

帖文形容，「真係黐線！無啦啦樓上有張枱飛落嚟好彩個女仔啱啱避開咗，如果唔係真係好大鑊。」影片亦引起網民熱議，有人驚嘆「差啲爆頭」，亦有人直指「死神來了」，「呢單野（嘢）真係唔可以就咁算，差d（啲）殺左（咗）幾個路人」。

根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》，如有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，則掉下該東西或容許該東西墜下的人，即屬犯罪，可處第3級罰款（1萬元）及監禁6個月。