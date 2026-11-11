荃灣6中學女生擠1廁格疑吸電子煙　興奮舉V自拍放Snapchat被轉載

社交平台Threads昨日流傳一段影片，帖主以「6人共處一室打邊爐」為題，上載一段短片，稱是轉載自上星期的Snapchat。片段長約20秒，可見6名身穿校服的女學生，擠在洗手間內一個廁格自拍。影片起初並無異樣，眾女生僅在嬉笑，但當鏡頭轉向拍攝者身後一名女生時，該女生卻手持疑似電子煙吸食，當她發現被拍後，向鏡頭舉起V字手勢及展露笑容。



影片引起網民熱議，估計涉及保良局轄下、位於荃灣的一所中學，要求教育局及保良局學校正視問題。《香港01》正向校方及教育局查詢影片中事件。



6名中學女生身處同一廁格，亦有同學在毗鄰廁格內向鏡頭舉V手勢。（Threads cc___.cc）

據知，同一中學過往亦曾有學生身穿校服在天台吸煙的影片曝光，影片於今年9月流傳，該女生「邊行邊食煙」，被在場人士拍下影片。當時校方回覆指，經查證後，相關事件實為兩至三年前發生，校方當時已經嚴肅跟進。

6名中學女生身處同一廁格，其中一人手持疑似電子煙，發現被拍攝後舉V手勢。（Threads cc___.cc）

根據香港現行《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），所有幼稚園、中小學及大專院校的室內範圍，以及學校專用出入口三米範圍內的公眾地方，均被嚴格劃定為法定禁煙區。任何人不得在禁煙區內吸食香煙或使用任何另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙及草本煙，違者一經定罪將面臨定額罰款 3,000 元。

6名中學女生身處同一廁格，其中一人手持疑似電子煙，發現被拍攝後舉V手勢。（Threads cc___.cc）

另外，任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙支及草本煙等另類煙用物質，即使僅隨身攜帶、未有實際吸食或使用，亦屬違法。管有少量另類煙用物質而用作非商業用途，定額罰款3,000元；或一經循簡易程序定罪，可判處罰款1萬元。進口、推廣、製造或售賣電子煙產品，最高可處罰款5萬港元及監禁6個月。

6名中學女生身處同一廁格，其中一人手持疑似電子煙。（Threads cc___.cc）

香港吸煙及健康委員會提醒，所有吸煙產品都有害健康，包括電子煙。煙油一般由丙二醇、甘油、添味劑、尼古丁及其他添加劑混合而成，所產生的氣霧含有多種有害物質及致癌物，如尼古丁、甲醛、乙醛、煙草特有亞硝胺、多環芳香烴、丙烯醛、丙烯酼胺、重金屬、揮發性有機化合物等。

使用電子煙可增加患上癌症（如肺癌、膀胱癌）、呼吸系統疾病（如慢性阻塞肺病、哮喘、閉塞性支氣管炎（俗稱「爆谷肺」））、心血管疾病、生殖系統疾病之風險。