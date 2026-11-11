男子撿初生石虎｜嘉道理農場：無傷但輕微脫水　去年接收8隻豹貓

今日（11日）有網民於社交平台Threads發帖，稱拾獲一隻石虎（豹貓）幼崽，為確保其安全，已開車將牠運到嘉道理農場，交由農場工作人員處理。帖文附上的大量照片和影片吸引網民熱議，大讚石虎BB可愛。



嘉道理農場暨植物園回覆《香港01》查詢時確認，今早接收了一隻初生豹貓，經團隊檢查後，發現牠沒有皮外傷，但有輕微脫水跡象，現時正留於園方拯救中心作進一步觀察。另外根據紀錄，園方去年一共接收8隻豹貓。嘉道理農場提醒市民，如遇上野生動物，應與其保持距離，避免接觸或自行將其帶走或餵食。



今日（11日）有網民於社交平台threads上載大量圖片及影片，稱自己撿到一隻石虎幼崽（豹貓），並已開車將該石虎運到嘉道理農場，交由農場工作人員處理。(threads@subcrewjimmy）

嘉道理農場暨植物園野生動物拯救中心提醒市民，如遇到任何野生動物，可先觀察該動物是否本地原生物種、有否皮外傷；如屬於本地物種，動物沒有不適或受傷的情況，同時位處安全、沒有即時危險的自然棲息地，市民應同動物保持距離，避免接觸，或自行將其帶走或餵食。如市民有疑問或發現懷疑受傷野生動物，應即時致電園方：2483 7200，或愛護動物協會：2711 1000，或漁農自然護理署：1823，尋求專業建議及協助，讓該動物接受即時及適切治理。

今日（11日）有網民於社交平台threads上載大量圖片及影片，稱自己撿到一隻石虎幼崽（又名豹貓）他表示，為確保其安全，已開車將該石虎運到嘉道理農場，交由農場工作人員處理。(threads@subcrewjimmy）

拾獲豹貓的帖主引述嘉道理農場工作人員表示，園方每年平均會收到一至兩隻豹貓。對於是次接收的豹貓，人員會先為其進行全面的健康檢查及護理，待其恢復健康後會嘗試將豹貓帶回當初被發現的地點，觀察其母貓會否出現並重新接回幼貓。若母貓未有出現，嘉道理農場才會安排於其後山範圍野放該年幼豹貓。

不過，如果護理人員發現該豹貓沒有野外求生能力，且過度依賴人類照顧，將安排牠在嘉道理農場內定居。

帖文引起大量網民熱議，不少人大讚帖主行為「多謝你救起佢啊！」、「樓主好人，一生平安！」亦有網民讚石虎可愛「可愛到爆！」、「原來香港有！救命超級可愛」、「唔該影1千張相／片先交比嘉道理 ！」另有人提醒帖主勿透露檢獲地點「千祈唔好網上爆係邊度執到！」

今日（11日）有網民於社交平台threads上載大量圖片及影片，稱自己撿到一隻石虎幼崽（豹貓），並已開車將該石虎運到嘉道理農場，交由農場工作人員處理。(threads@subcrewjimmy）

翻查資料顯示，豹貓（Leopard Cat，學名：Prionailurus bengalensis）是香港現存唯一原生的野生貓科動物，分佈廣泛但行蹤隱秘且並不常見。香港濕地公園在其網頁指出，豹貓的大小與一般家貓無異，身上佈滿豹紋，頭小眼大，耳後有大白斑。牠們是肉食性，獵物包括鼠、蛙和雀鳥。園方又指，豹貓主要屬夜行性，但有時日間也會活動；一般獨棲，身手靈活，擅於游泳和爬樹。

2018年時任嘉道理農場暨植物園動物保育部教育主任陳朗君受訪時表示，豹貓生性怕醜，「佢聽到你腳步聲，就已經走開」，所以平日較少行山人士看到。她又指，市民如在野外遇到豹貓，應與牠們保持距離。

今日（11日）有網民於社交平台threads上載大量圖片及影片，稱自己撿到一隻石虎幼崽（豹貓），並已開車將該石虎運到嘉道理農場，交由農場工作人員處理。(threads@subcrewjimmy）

豹貓在香港受到法例嚴格保護。根據香港法例第170章《野生動物保護條例》，豹貓被列為受保護野生動物。任何人未經漁農自然護理署署長發出的特別許可證，均不得狩獵、故意干擾、售賣、出口或管有受保護野生動物。違者一經定罪，最高可被判處罰款10萬元及入獄1年。