有片｜的士司機遭乘客連環拳毆扯頭髮　疑與日前九龍城遇襲案有關

網上流傳一條車廂內的車CAM，顯示一名的士司機與乘客口角後，遭對方多次拳毆及扯頭髮施襲，司機大叫救命。由於時間與本周二（10日）九龍城聯合道的士司機遇襲案相近，疑是同一宗案件。



車cam顯示司機行車期間與男乘客有口角。（網上影片截圖）

影片經過剪接，可見行車期間司機與後座男乘客口角。男乘客呼喝「去啦！」司機不屑說：「問吓咩嚟嘅啫！」對方即怒回：「咩咩嚟啊？」

影片隨即跳到6分鐘後，此時車輛已經停下，車上男女均已落車。司機門打開，乘客在旁邊爆粗，多次拳毆司機頭面，又扯其頭髮。司機疑欲致電求救，但再被施襲，唯有舉臂保護頭部，手機飛跌旁邊，他大叫「救命呀！」影片在司機多次被人以粗口辱罵及襲擊中結束。

影片顯示的日期、時間，與及三人的衣著推斷，不排除與本周二（10日）晚上11時許，九龍城聯合道的士司機遇襲案有關。

乘客在車門旁邊爆粗，多次拳毆司機頭和手。（網上影片截圖）

有網民在影片下方留言，好奇「點解Cut左咁多，有咩唔比得人知」，質疑剪去的部分，是否有更多雙方對話內容；有網友為此亦質疑是司機態度有問題。

日前，網上流傳一段短片，一部的士停在九龍城聯合道近太子道西慢線，一名穿白色衫的男子在車外不斷搥打座位內的司機，相當出力發出「嘭、嘭」聲，遠處也能聽到。警方回覆查詢稱，事發於周二（10日）晚上11時35分，被毆的士司機姓譚（24歲）口鼻流血，事後送到伊利沙伯醫院治理，案件列襲擊致身體受傷，正追緝涉案男乘客。

一名穿白衣的男子在車外狂毆司機，期間傳來嘭嘭聲。（LoyalStrawberry1405／車cam L（香港群組））

警方稱，司機較早時在西洋菜南街接載一名男子往九龍城廣場，期間對方在車上吸煙，司機於是勸阻，結果釀成爭執。司機遭該名年約40歲男子毆傷，對方事後逃去無蹤。

一名穿白衣的男子在車外狂毆司機，期間傳來嘭嘭聲。（LoyalStrawberry1405／車cam L（香港群組））

根據《吸煙(公眾衞生)條例》(第371章)規定，任何人不得在指定禁煙區作出吸煙行為，違者定額罰款$3,000。當中包括巴士、公共小巴、的士、鐵路列車、電車、山頂纜車或渡輪等。任何公共交通工具的司機、指導員、檢票員或管理人等都已授權執行有關禁煙措施。

另外，根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》，若施襲造成受害人明顯創傷，一經定罪可被控「襲擊致造成身體傷害」，最高可處監禁3年。