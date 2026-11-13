警搗電騙中轉站　破假客服騙案　8人被捕涉款400萬

警方搗破假冒客服詐騙案，涉案集團利用本地空殼公司，租用工廠單位，透過電腦等設備，由境外騙徒將網絡信號轉為本地來電，以減低市民戒心。警方於過去兩日（11至12日）以涉嫌「串謀詐騙」於多個地點拘捕4男4女，部份被捕者有黑社會背景。案件自去年12月至今，最少33人中招，涉案金額達400萬元；當中單一受騙金額最高達30萬元。



警破假冒客服詐騙案搗一工廈電話中轉中心 ，4男4女被捕，涉及騙款達400萬。 （黃學潤攝）

警方搗破一處工廈電話中轉站，檢電腦、電話、電話交換機及遠端控制設備等。 （黃學潤攝）

西九龍總區科技及財富罪案調查組總督察黃世君表示，警方留意到近期假冒客服電話騙案有急劇上升趨勢，經情報分析，鎖定一個具組織性及分工明確的本地詐騙集團。

騙徒會假扮支付平台的客服人員致電受害人，訛稱對方已登記收費的月費支付計劃。當受害人否認，便誘導他們繳付「保證金」以取消計劃。受害人信以為真，按指示轉帳到指定傀儡戶口，對方收款後便告失聯。

警方西九龍總區科技及財富罪案調查組總督察黃世君（左）及督察龍偉權交待案情。（黃學潤攝）

開空殼公司駁逾百固網電話 掩飾境外來電

西九龍總區科技及財富罪案調查組3A隊督察龍偉權講解運作內情時指出，詐騙集團分工仔細，先招攬成員租用不同工廈單位作為「電話中轉中心」，並安排成員以他人身份註冊空殼公司；隨後利用空殼公司的商業登記，向本地多間電訊商申請一系列電訊服務，包括俗稱「DDI」的「直通內線號碼組」，獲分配超過100個獨立固網電話號碼，並申請網絡電話交換及光纖網絡等服務。

技術人員會將電話線連接至網絡電話交換機，建立語音傳輸系統，目的是希望將這些電話信號轉變成網絡信號，繼而連接網絡，詐騙份子得以遠程操控電話中轉設備，甚至能在境外進行遙距撥號。此手法不僅加深了警方調查的難度，更將境外來電偽裝成本地商業固網電話，減低市民戒心。

「中轉中心」不足一年內三遷 走位頻繁機動性高

警方行動期間初步發現每組100個、至少4組的直通內線號碼被用於詐騙。自去年12月起涉及最少33名受害人，年齡介乎21至67歲損失金額達400萬元。警方強調案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。案件已於今日 （13日）上午在九龍城裁判法院提堂。其餘7名被捕人已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。

據了解，涉案詐騙集團所架設的「電話中轉中心」於去年12月起至少三度遷移，騙徒頻繁轉換租用單位的地點及設備，機動性高令調查人員難以及時追蹤。

警方於行動中拘捕4男4女，年齡介乎20至55歲，主要為單位租用人及跑腿角色；當中一名負責架設電腦裝備的46歲男子，為集團骨幹成員，部份被捕人士有黑社會背景。行動中，警方檢獲大批用作搭建電話中轉中心的電子器材，包括電腦、電話、電話交換機及遠端控制設備等。

涉案「電話中轉中心」至少三度遷移機動性高，令調查人員難以及時追蹤。（黃學潤攝）

警方呼籲市民提高警覺，真正的客服人員絕不會要求市民提供銀行戶口資料或要求轉帳，如有懷疑應立即收線，並致電「防騙易熱線18222」求助。此外，警方提醒市民切勿借出或售賣銀行戶口，亦不要借出個人身份作登記電訊服務及簽訂租務合約，以免墮入法網。