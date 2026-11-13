荃錦公路法籍漢擲硬物毀寶馬私家車　警查天眼鎖定身份機場拉人

網上早前流傳車Cam影片，顯示一輛私家車於11月1日凌晨沿荃錦公路行駛，其間疑有人從草地將物件擲向私家車，導致該輛白色寶馬私家車車頭凹陷。元朗警區今日（13日）在facebook表示，元朗警區情報組人員深入調查，透過「銳眼計劃」翻查大量閉路電視片段及進行情報分析，鎖定疑犯身份及行蹤，昨日（12日）在香港國際機場，截獲及以涉嫌「刑事毀壞」拘捕該名男子。據了解，被捕54歲男子為法國籍，居於八鄉一帶。



CAM車沿荃錦公路行駛，畫面左方拍攝到一名男子，高舉右手站於防撞欄後的草地。（Threads@lailailai_lailai_ 影片截圖）

事發片段被上載到社交平台Threads，影片顯示，事發在11月1日凌晨約1時，Cam車沿荃錦公路行駛。未幾，畫面左方拍攝到一名男子高舉右手，站於防撞欄後的草地，並在車輛駛經時，揮臂將不明物體擲向車頭。不明物先擊中車頭蓋，再彈起擦過擋風玻璃。

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帖文中另一條影片可見，Cam車尋獲懷疑肇事的外籍男子。車上兩名男子分別用英文說：「你想和我打架嗎？」、「你砸我的車？」外籍男聽聞後，跨越防撞欄走近，Cam車隨即駛離。帖主指，事後已報警求助。

警方在11月1日凌晨1時17分接獲私家車的19歲姓賴男司機報案，並到場調查，發現私家車擋風玻璃破裂、車頭蓋遺下8厘米乘5厘米的凹痕。

涉事寶馬私家車車頭遺下凹痕。（元朗警區fb）

元朗警區表示，會持續執法，打擊任何罔顧公共安全及蓄意破壞他人財產的違法行為。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》中的「摧毀或損壞財產」罪，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處監禁10年。警方指出，向行駛中的車輛投擲硬物不僅損毀財產，更極易引致嚴重交通意外，危及道路使用者生命安全，呼籲市民切勿以身試法。