柴灣聖米迦勒小學欺凌｜校方：配合警方調查　情緒支援及輔導學生

聖公會柴灣聖米迦勒小學疑爆出校園欺凌事件。網上流傳帖文，指該校一名小六男生遭同學欺凌，被拳打、手指插私隱部位等。警方證實接獲報案，將案件列「襲擊致造成身體傷害」調查，受害男生則送院治理。



校方回覆《香港01》查詢指對事件深表關注，學校已聯絡相關家長，並通報教育局。由於事件正由警方調查，校方現階段不便作任何評論，並會全力配合警方的工作。同時，校方已啟動危機處理機制，並安排學生輔導組和校本教育心理學家，為有需要的學生及教職員提供情緒支援及輔導服務。



聖公會柴灣聖米迦勒小學強調，一直以學生福祉為首位，將會持續跟進事件，確保學生能夠在安全和健康的環境中學習和成長。

聖公會柴灣聖米迦勒小學發生校園欺凌事件，一名小六男生遭同學拳打手腕、指插私隱部位等，受傷送院。警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」跟進。（黃偉民攝）

警方證實，一名11歲男童於10月21日，在柴灣一學校內懷疑被人用手襲擊。他臀部受傷，清醒被送往東區醫院治理。案件列「襲擊致造成身體傷害」，交由東區警區刑事調查隊第一隊跟進。

發文者稱，其兒子是聖公會柴灣聖米迦勒小學六年級學生，今年10月21日在班房內被另一同學襲擊：「欺凌者用拳頭打手腕，再以雙手合拳、舉起食指既（嘅）動作，從下而上插入我仔尾龍骨同私隱部位。」發文者指事件對兒子造成嚴重身體創傷，包括不能坐立、彎腰、排便痛楚，與及有心理創傷。

網上有自稱家長發文，指控聖公會柴灣聖米迦勒小學處理欺凌事件不公。（網上截圖）

當時家長要求將欺凌者調離該班，但遭校長以跟從教育局指示拒絕，亦沒有透露是否有紀律處分。 家長事後報警，帶兒子往驗傷，案件由北角警署刑事調查隊以「襲擊致造成他人身體傷害」跟進。

發文者指控校方的處理態度，令他感到極度心寒及無奈，包括遭班主任指「反應太大、只屬小事一則；主任於全班同學面前訓話，暗示「受傷都唔好投訴」，又引導同學覺得其兒子投訴是不對的行為，令他感到委屈，對老師失去信心。發文者另有提及施襲者是特殊學習需要學童。另外，施襲者向訓導主任承認有做過，還被讚肯認錯，等同鼓勵其欺凌行為。

有關帖文在網上引起討論，其後相關帖文已被刪除。