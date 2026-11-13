元朗大陂頭徑五旬漢隨女子上樓按摩　失$5萬金鏈報警求助

元朗今日（13日）發生「按摩盜竊案」。下午3時19分，一名58歲姓吳男子報案，指在大陂頭徑26至36號豐年樓一單位，被人盜去一條價值約5萬元的金頸鏈。警員到場調查，將案件列作「盜竊」，交由元朗警區刑事調查隊第二隊跟進，正追緝涉案年約40多歲的長髮女子。



消息指，吳男較早時在街頭遇到女疑犯，跟隨對方上樓接受按摩服務。完事後卻發現金頸鏈不翼而飛，連忙報案。

一名男子在大陂頭徑26至36號豐年樓一單位，被人盜去一條價值約5萬元的金頸鏈，案件交元朗警區刑事調查隊跟進。（資料圖片）

同大廈今年7月發生同類盜竊案

翻查資料，早在今年7月9日，豐年樓亦發生過同類案件。當時一名57歲姓熊男子，亦在街頭被女子兜搭，以300元價格跟隨對方到豐年樓一個單位接受性服務。上樓後女子要求熊男脫下價值近12萬元的勞力士手錶放入斜揹袋，之後與他一同進入浴室。其後女子為熊男按摩期間借故離開單位，熊男感可疑，檢查斜揹袋後發現手錶已不翼而飛，於是報警。

警方經調查後，確認涉案女子身份，7月20日下午，該名持雙程證的35歲內地女子經羅湖口岸離港時，警方將她拘捕。

兩名男子分別於今年7月和今日（11月13日）在元朗大陂頭徑的單位遇竊。（Google Maps截圖）

2年前同街老翁登樓「按摩」遇竊失$2萬

而在2024年11月4日，亦有一名69歲老翁在大陂頭徑墮入同樣圈套。當時他隨一名操普通話女子，登上華盛樓一單位接受按摩服務。惟老翁躺上按摩床後，赫見一名男子觸碰其背囊，他嘗試阻止時遭推向牆邊，涉案男女逃去無蹤。事件中老翁損失約2萬元。