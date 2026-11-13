雙11現假冒實惠、友和詐騙！訛稱回收貨物發7折券　即睇行騙手法

香港航空有限公司、友和香港有限公司、及百老滙攝影器材有限公司上月出現資料外洩事故，有顧客指在有關平台購物後，收到假冒職員來電，對方掌握顧客的姓名、送貨地址及購買物品種類，更以「貨品損壞」、「物件遺失」等理由聲稱提供賠償，誘使市民核對個人資料及提供銀行戶口資料。近日適逢雙11網購熱潮，同類騙案再湧現，不少網民在社交平台Threads大呻遇到騙徒，除了在友和購物後收詐騙電話，就連Pricerite實惠、萬寧的顧客亦出現類似情況。



▼不少網民收詐騙電話或訊息．多圖詳看▼

有網民於社交平台大呻，在雙11宣傳期間於實惠訂購家品後，轉頭即收到詐騙短訊。該短訊以「【Pricerite】」開頭，內容稱「親愛的客戶您好，您的貨品由於品質問題需要緊急回收，多次致電未能接通，為避免發生意外，請立即致電：31266118」。事主察覺有異，並發現該發送短訊的號碼，竟與一間尖沙咀找換店共用同一個發訊來源。

另有網民家人到實惠門市購買了一張枱，翌日收到自稱是實惠售後服務職員來電，指出該件貨物有安全品質問題，廠商不會發貨，公司會安排退款及提供七折優惠券已購買同類產品，著事主家人傳送收據作退款安排。事主家人收據沒隨身，指要遲一點提供，對方再著事主WhatsApp提供。該「職員」能夠講出事主的姓氏、產品類型、收貨地址，令事主差點信以為真，但仍有所懷疑，於是向實惠客戶服務查詢，揭發是騙案。「原來係騙案！！好痴線啊！！ 琴日買完野，今日就遇到騙案！！大家真係要小心啊！！」

（圖片來源：Pricerite實惠）

騙徒精準讀出全套訂單資料 假冒「銀聯」誘加WhatsApp

除了實惠，亦有網民分享於一間有實體舖的電器商戶網購後遇到理賠詐騙。事主收貨後一星期，突然收到自稱商舖員工的來電，指電器廠商發現批貨有問題需要回收。騙徒在電話中能精準講出事主的姓名、訂單號碼、購入商品型號與價錢、以及送貨地址。

騙徒聲稱廠商會以折扣前的原價賠償，並換一件新型號電器，隨後提供一個電話號碼要求事主以WhatsApp處理理賠。事主發現該WhatsApp頭像為「銀聯 UnionPay」，對方訛稱銀聯負責過數，要求事主發送訂單號碼及理賠金額。事主起疑並查問對方，騙徒見未能得手便直接掛線。事主相信，騙徒後續的套路必然是傳送釣魚連結，誘騙登記信用卡資料。

萬寧。（李煥好攝）

萬寧自取單亦中招 操普通話假客服狂打4次電話

即使是不涉及送貨地址的「門市自取單」，同樣成為騙徒目標。有網民表示，昨日才剛在萬寧落了一張門市自取訂單（store pick up單），今早便連續收到4次可疑來電。對方一開口便操普通話，且能準確講出訂單號碼（order number），並詢問：「小姐，你在萬寧訂購的包裹不要了嗎？」。事主掛線後對方仍繼續致電。事主隨後聯絡萬寧官方網店客戶服務部查詢，獲回覆確認該4個電話號碼均非萬寧的電話，令事主驚覺訂單或個人資料在不足24小時內已流出。

友和客遭連環致電 要求「取消訂單再次購買」

此外，針對友和的詐騙電話在雙11期間亦十分猖狂。有網民上載手機截圖，顯示在短時間內接連收到多個自稱是友和客服的電話。騙徒在通話中聲稱貨物送錯，要求客人提交資料，甚至指示客人要「取消訂單後再次購買」。

即睇4大防騙貼士：

針對近期層出不窮的網購資料外洩及理賠騙案，市民在雙11購物季應提高警覺：

核實來電身份：如收到自稱商戶客服的來電或短訊，切勿直接致電短訊內提供的號碼。應自行透過官方網站尋找熱線號碼，並向官方客服核實訂單情況。

切勿輕信「精準資料」：騙徒可能已透過不法途徑取得你的真實姓名、地址及訂單明細。即使對方能準確讀出購物清單，亦不代表其身份真實。

拒絕提供敏感資訊：真正的商戶退款通常會直接退回原有的付款信用卡或帳戶，絕對不會要求顧客轉用WhatsApp聯絡、點擊不明連結，或重新輸入信用卡號碼及授權碼（OTP）。

官方SMS有#：根據個人資料私隱專員公署及通訊事務管理局辦公室推行的「短訊發送人登記制」，所有已認證之大型商戶發出之官方SMS短訊，發送人名稱均強制以「#」號開頭。若收到一般本地或海外流動電話號碼開頭、並宣稱商戶理賠或回收貨物的短訊，絕不可輕信點擊。

善用防騙工具：警方呼籲市民下載「防騙視伏App」，當收到可疑來電或短訊時，可輸入相關電話號碼或連結評估詐騙風險。

Pricerite實惠提醒市民小心騙案。（Pricerite實惠）

Pricerite實惠：已即時檢視並加強內部資料保安系統

Pricerite實惠日前在官方網站回應事件，指近日接獲數名顧客反映，有不法分子冒充Pricerite實惠職員致電或透過WhatsApp聯絡顧客，並懷疑利用透過非法途徑取得的部份顧客過往購物紀錄進行詐騙，企圖騙取金錢或個人資料。Pricerite實惠指，已即時檢視並加強內部資料保安系統。

Pricerite實惠對此高度關注，並作出以下澄清及呼籲：

嚴厲譴責不法行為，絕不洩露顧客私隱

Pricerite實惠一直嚴格遵守《個人資料（私隱）條例》，高度重視顧客的個人資料安全。公司從未、亦絕對不會向任何第三方出售、轉讓或洩露顧客的個人私隱。對於有不法分子盜用本公司名義滋擾客戶，予以強烈譴責，並就事件為受滋擾的顧客帶來之不便深表抱歉。

呼籲顧客提高警覺，提防詐騙

Pricerite實惠絕對不會透過電話、短訊或WhatsApp，要求顧客提供銀行帳戶密碼、信用卡驗證碼等敏感資料；要求顧客點擊不明連結、下載可疑應用程式或進行任何轉帳退款操作。

核實與求助途徑

如有任何懷疑，請即時透過Pricerite實惠官方網站的聯絡方式，或於辦公時間Whatsapp客戶服務熱線 6599 1066 與Pricerite實惠核實。

如懷疑受騙，請立即致電警方「防騙易」熱線 18222 求助。

友和YOHO上月初回應：嚴肅跟進 已聯絡警方

「友和YOHO」上月初在一些網民的帖文中回應，強調公司高度重視事件，定會嚴肅跟進並已聯絡警方處理。友和同時發出防範假冒網購平台電話詐騙的提示，提醒市民切勿向來歷不明人士提供個人資料、密碼、信用卡或銀行帳戶資料，亦切勿點擊不明連結或填寫可疑表格。

就上月香港航空有限公司、友和香港有限公司、及百老滙攝影器材有限公司出現同類情況，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑當時曾表示，手法高度一致的，反映外洩源頭極有可能並非三間公司各自被入侵，而是共用的第三方客戶服務、短訊或物流通知平台出現漏洞，屬於典型的供應鏈攻擊。他提醒市民，任何要求預付保證金或轉帳作驗證的來電均屬可疑，即使對方能說出個人資料。