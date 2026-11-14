七旬男誤中投資騙案失近$1800萬　警一周接40宗同類案涉款$5000萬

警方在社交平台「CyberDefender（守網者）﻿」公布一宗騙案，今年6月，一名七旬男子在YouTube見到投資廣告，感到有興趣，並留下聯絡資料，自稱「投資顧問」的騙徒其後主動聯絡，安排受害人進入由「投資助理」管理的WhatsApp群組。



受到群組內討論虛擬貨幣投資獲利的消息吸引，受害人在「投資助理」指示下開設帳戶，由銀行戶口入錢買虛擬貨幣，開始跟「貼士」投資。兩個月後，「投資助理」推介另一個聲稱回報更高的假平台，聲稱跟隨指示投資必賺大錢，受害人於是加大投資。今年8月至10月期間，受害人按指示，多次由自己的虛擬貨幣戶口，轉出逾1,800萬港元等值的USDT （泰達幣）及ETH（以太幣）至騙徒提供的電子錢包地址。



直至10月初，受害人兒子發現事件，警告可能受騙，受害人立即嘗試提款，雖然一度成功提取約80萬港元等值的USDT，但平台其後以不同理由拒絕往後的提款要求，受害人始知受騙，最終仍損失近1,800萬港元。



一名七旬男子誤信網上投資詐騙廣告，損失接近1,800萬元。（警方圖片）

過去一周，警方共接獲逾40宗投資騙案，總損失金額近5,000萬港元，提醒市民：

1. 切勿輕信網上投資廣告及自稱「投資顧問」的人士



2. 投資群組內聲稱獲利的成員，許多都是騙徒同黨



3. 切勿按陌生人指示將虛擬貨幣轉至不明錢包地址



4. 成功提款不代表平台可靠，更不代表已經獲利



5. 投資前，多和家人或可信賴的朋友商量

