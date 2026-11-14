網傳荃灣區小學疑似欺凌片　3學生拋背囊戲弄同窗　一人作勢揮拳

網上流傳一段影片，拍攝到三名身高較高的小學男生在教室內互相嬉笑，而且拋擲傳遞一個黑色背囊；期間一名身高較矮、穿白衣、懷疑是背囊主人的男學生多次嘗試阻止三人，惟屢次撲阻及拉扯均告失敗，只能在三人之間無奈徘徊。影片拍攝時背景更傳來學生笑聲，以及疑有人以普通話爆粗說「嘩X你媽」。片段上載者表示，涉事學校為荃灣區內一所小學，並指已將片段備份，直言要向「校園欺凌說不」。



三名體型較高大的學生互相拋擲一個黑色背囊，戲耍一名身高較矮的同窗。（Threads/cct._.hkfamj影片截圖）

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片段結尾可見，黑色背囊最終落入一名戴黑框眼鏡的男學生手中，其後有另一名男學生介入並作勢一手拉弓打向他，拍攝者最終被其他人伸手遮掩，並以廣東話「呢邊唔好影」阻止拍攝，影片到此結束。

有其他學生介入並一手拉弓向後，作勢打向最終持有黑色背囊的男學生。（Threads/cct._.hkfamj影片截圖）

片中學生所穿衣著均與荃灣區內一所小學的夏季校服樣式吻合，當中三名疑涉欺凌的小學男生身穿該校夏季體育服、其中一人穿有深藍色長袖外套；男苦主身穿的短袖恤衫及短西褲亦與該校正規校服樣式相同。

片中三名疑涉欺凌的男小學生身穿該校夏季體育服、其中一人穿有深藍色長袖外套，均與荃灣區內一所小學小學夏季校服樣式吻合。（Threads/cct._.hkfamj影片截圖）

上傳影片的網友直指片中行徑為懷疑欺凌，「已經backup曬 向校園欺凌說不」。有網友於影片下方留言「幫到個細路呢度」並貼出相信是寄送至涉事學校的電郵截圖，希望校方跟進事件。

記者就事件向校方查詢，獲初步回覆校方現正了解中。