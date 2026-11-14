荃灣夾公仔舖被淋顏料｜警連日查天眼　拘19歲少女及15歲男童

荃灣大壩街一間夾公仔舖，本周二（10日）凌晨遭兩名黑衣人淋紅色顏料破壞，店內的夾公仔機、地板和天花全告染紅。店主指夾仔機內的公仔是人氣品牌Jellycat，懷疑遭同行「眼紅」破壞。店內閉路電視拍攝到，一人負責淋油，一人負責拍攝，1分鐘內完事逃去，淋顏料期間更曾歡呼喝采。



警方今日（14日）表示，荃灣警區特遣隊及刑事調查隊人員經深入調查及翻查大量閉路電視片段後，鎖定涉案者，於昨日至及今分別在深水埗及紅磡區，拘捕一名19歲本地女子及一名15歲本地男童，涉嫌「刑事毀壞」，兩人現正被扣留調查。據悉，兩名被捕人為朋友，與店主不相識。



案發於11月10日早上6時52分，大壩街一間夾公仔店的朱姓負責人報案稱遭人淋紅色液體。人員到場發現店內的9部夾公仔機、一部硬幣兌換機、地板和天花全告染紅。警方列刑事毀壞案調查，交由荃灣警區刑事調查隊第四隊跟進。

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朱姓負責人稱，店舖以夾Jellycat為主。Jellycat每個售價逾200元，現時店舖推出優惠，吸引不少人光顧。他指開業1年以來，沒有收「陀地」或爭執，懷疑今次遭同行「眼紅」好生意而破壞。依他觀察現場淋的是顏料，油彩之類，可以抹掉。

由現場CCTV可見，歹徒全身黑色衫褲及口罩，分多次將顏料淋向夾公仔機、機頂、地板和天花，其間更歡呼喝采，歷時近1分鐘，同黨拍攝後一同離去。

警方重申，「刑事毀壞」屬嚴重罪行。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，一經定罪，最高可被判處監禁10年，市民切勿以身試法。