黃大仙下邨火警｜獨居女求返家救愛貓　消防暖心代上樓尋貓取貓袋

黃大仙下邨龍光樓今（15日）早發生火警，一個單位起火及冒出濃煙，50名居民須緊急疏散，幸無人受傷。消防在起火單位發現一具屍體。不少街坊今早剛起床或準備出門時聞到燶味及聽到警鐘大作，紛紛逃生走火警，有獨居女住戶因愛貓仍留在家中而心急求助，獲消防員貼心代為上樓確認愛貓安全。



居民陳小姐一度打算返回家中帶走愛貓，卻被禁止上樓，於是由消防員代為確認愛貓的安全。（鄭嘉惠攝）

從事街市管理、獨居於大廈16樓的陳小姐表示，事發於早上8時半，她當時起床準備刷牙出門上班，隨即聽到火警鐘聲響起及嗅到「𤓓味」，踏出走廊已見不少街坊疏散，當時走廊煙霧不算濃烈。她初時抱著「八卦」心態乘搭電梯落樓，落樓後才獲告知大廈發生火警。惟由於愛貓仍獨留家中，她心急如焚，請求在場人員讓她返回住所帶走愛貓，卻遭到拒絕：「我話唔得喎，你5樓燒，斷估都唔會燒到上16樓咁高，你畀我拎返隻貓走先。」

在場人員着陳小姐將鑰匙交予消防員，由他們代為上樓確認愛貓是否安全。約15至20分鐘後，消防員確認其單位未受波及，愛貓安全無恙。她亦透過家中閉路電視，發現消防員貼心地替她從櫃內取出貓袋備用。目前她正等待現場解封後上樓取回手袋再出門上班。

居民吳小姐帶同愛貓逃生。（鄭嘉惠攝）

11樓居民吳小姐指，雖然看不到火光及濃煙，但聽到火警鐘聲及嗅到煙味，遂致電管理處查詢起火樓層，得悉情況後隨即帶同愛貓落樓逃生。她表示，愛貓受驚，需放入寵物籠並遮蓋安撫，「其實我隻貓貓都好驚，所以要入籠遮住。」她又指，幸好當時愛貓正熟睡，較容易抱起帶走。她形容整個走火警過程相當有序，並不混亂。

居民謝小姐表示，慶幸自己平安無事，亦希望大廈所有街坊均安然無恙。（鄭嘉惠攝）

8樓居民謝小姐則表示，剛睡醒在房內準備刷牙及看劇集時聞到煙味，還以為是對面單位「裝香」，及後驚見窗外濃煙密布，心想：「咁仲唔走呀？」於是立即執拾鎖匙及銀包落樓暫避。她指現場煙味頗濃，慶幸自己平安無事，希望大廈所有街坊安然無恙。她補充，疏散時大家表現冷靜，即使有長者需手持拐杖慢慢步行落樓。