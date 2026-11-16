車Cam｜利安道的士讓線直出　轉入斑馬線無停車　與途人擦身而過

社交平台流傳一段14秒長的車Cam片段，拍攝到一輛俗稱「小露寶」的士從順利紀律部隊宿舍駛出，的士首先在讓線位直出，並左轉入利安道，剛好不遠處正是斑馬線，雖然的士車速不高，但全程沒有停車先讓行人過馬路。一名男途人早已踏出斑馬線，並曾揚右手示意要過路，但的士未有理會，就在男途人跟前擦身而過，令男途人「窒一窒」。的士駛過後，男途人繼續前行，而男途人身後亦有一對男女等候過馬路，其中男方疑不值的士所為，一直望向的士的方向，的士隨後駛離現場，片段亦結束。



一輛俗稱「小露寶」的士從順利紀律部隊宿舍駛出，的士首先在讓線位直出，並左轉入利安道。

一名男途人早已踏出斑馬線，並曾揚右手示意要過路，但的士未有理會。

片段曝光後，有網民批評的士司機駕駛態度差劣，並指的士司機已違反兩條交通規例，首先是在讓線位直出，其次是沒有在斑馬線前停車，有人建議要向當局舉報，直言：「分兩次做佢，讓線直出加斑馬線無停。」

不過，亦有網民認為上址的斑馬線的設計也有問題，因為與路口太接近，而且設在轉彎起步位置。

斑馬線上的行人較車輛享有優先權

此外，根據香港法例，斑馬線上的行人較車輛享有優先權，司機須讓行人先行。如司機無合理辯解而違反上述規定，首次定罪可處罰款5,000元及監禁3個月。

根據交通規例，如見到「停車」標誌及道路標記，即使大路上並無其他車輛，你也必須在「停車」線前停車，等待至車流有安全的空間時，才可開車前進，並讓路給正在橫過或等候橫過小路的行人。

如見到「讓路」標誌及道路標記，必須在「讓路」線前讓路給大路上的車輛。如有需要，停車等候。讓路給正在橫過或等候橫過小路的行人。

如違反交通燈或交通標誌，首次被定罪者，可被罰款5,000元及監禁3個月，再犯者可被判罰款10,000元及監禁6個月。