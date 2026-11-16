海關元朗及荃灣搗私煙儲存倉　拘2人檢值180萬未完稅香煙

香港海關今日 (16日) 於元朗及荃灣進行反私煙行動並搗破兩個私煙儲存倉庫，檢獲共約41萬支未完稅香煙，市值約180萬元，應課稅值約140萬元。行動中拘捕一名56歲的本地女子及一名60歲的本地男子，並檢獲一輛涉案私家車。



香港海關今日 (16日) 於元朗及荃灣進行反私煙行動並搗破兩個私煙儲存倉庫，檢獲共約41萬支未完稅香煙，市值約180萬元，應課稅值約140萬元。（海關提供圖片）

行動中拘捕一名56歲的本地女子及一名60歲的本地男子，並檢獲一輛涉案私家車。（海關提供圖片）

今日（16日）中午，海關稅收罪案調查科人員於元朗凹頭楊屋村進行反私煙行動，期間人員截查一名可疑女子，並於該名女子所攜帶的紙箱內搜獲約1.9萬支未完稅香煙。其後，人員押解該名女子到附近一間儲存倉及一輛私家車作搜查，再檢獲共約26萬1千支未完稅香煙。

香港海關今日 (16日) 於元朗及荃灣進行反私煙行動並搗破兩個私煙儲存倉庫，檢獲共約41萬支未完稅香煙，市值約180萬元，應課稅值約140萬元。（海關提供圖片）

分另外，今日傍晚時分，海關稅收罪案調查科人員於荃灣一幢住宅大廈進行反私煙行動，期間人員截查一名可疑男子，並於該名男子手持的尼龍袋內搜獲約1.3萬支未完稅香煙。其後，人員押解該名男子到大廈內的一個劏房單位作搜查，再檢獲共約12萬支未完稅香煙。

香港海關今日 (16日) 於元朗及荃灣進行反私煙行動並搗破兩個私煙儲存倉庫，檢獲共約41萬支未完稅香煙，市值約180萬元，應課稅值約140萬元。（海關提供圖片）

經初步調查，兩名涉案人士均負責管理私煙倉庫。海關有理由相信，涉案人士為降低執法風險，刻意選擇地區偏遠且人流稀少的村屋位置；或選擇樓齡較高、沒有升降機、搬運不便的唐樓區域，租用劏房單位作為私煙儲存點，以掩飾其非法活動。海關相信，是次行動成功瓦解兩個分別活躍於元朗區及荃灣區一帶的私煙儲存及分銷中心。

海關強調，買賣私煙均屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。