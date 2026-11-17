一名38歲香港男子涉嫌於今年8月在新加坡樟宜機場過境區一間店舖內，偷取一盒價值347.71新加坡元（折合約2,117港元）的耳機後離境。事隔近3個月，該名港男於10月底再次經樟宜機場過境時被當地警方拘捕，並於今日（17日）被控一項「建築物內偷竊」罪，一經定罪最高可判處監禁7年。



排名第3：新加坡樟宜機場。（新加坡樟宜機場網站圖片）

職員盤點揭發失竊 天眼拍下犯案過程

根據新加坡媒體《海峽時報》報道，新加坡警察部隊於昨日（16日）發聲明公布案情，指當局於今年8月2日中午約12時30分接獲報案，指樟宜機場第一航廈過境區一間店舖發生盜竊案。該店一名零售店員在進行庫存盤點時，發現陳列架上少了一盒耳機，隨即報警求助。

警方翻查店舖閉路電視片段後，發現一名男子於同日上午約10時20分，拿走該盒價值347.71坡元的耳機，並在未有付款的情況下離開店舖。

新加坡樟宜機場。（樟宜機場官方網頁）

離境近3個月後再過境被捕 最高可囚7年

警方經調查後成功鎖定疑犯身份，證實為一名38歲香港男子，惟當時他已經離開新加坡。直至10月29日，該名港男再次返回樟宜機場過境時，機場警署警員隨即採取行動將其拘捕。

該名港男於今日（17日）被正式落案起訴一項「建築物內偷竊」（theft in dwelling）罪。根據當地法例，一經定罪，最高可被判處監禁7年、罰款，或兩者兼施。

新加坡上半年建築物內偷竊案微升

根據新加坡警方於8月24日公布的年中罪案統計數據，店舖盜竊及建築物內偷竊均屬當地重點關注的主要罪案。數據顯示，2026年上半年當地共錄得730宗建築物內偷竊案，較2025年同期的726宗輕微上升。