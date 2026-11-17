澳門有男子脫衣赤膊在馬路「漫步」。今日（17日）網上瘋傳一段車cam影片，可見今早近11時半，一輛七人車駛至路氹連貫公路圓形地迴旋處時停下，一名身穿西裝外套的男子突然落車，疾步跑向馬路中，張開雙臂、攤大雙手迎接「cam車」；幸cam車及時停下，未有發生意外。



該名男子繼續神態自若，大搖大擺橫越3條行車線，更邊行邊脫去上衣，將外套打圈「揈」後，如畢業般拋上半空，舉起雙手，十分「灑脫」。片中可見，一名身穿白色套裝的女子及身穿西裝的男司機緊隨落車，但面對「灑脫男」的行為，均顯得十分無奈。有網民事後亦上載圖片，可見有警員到場了解。



一輛七人車駛至路氹連貫公路圓形地迴旋處時停下。（澳門交通現場 Facebook 影片截圖）

片段引起網民熱議，紛紛猜測其詭異舉動因由，有人質疑是賭場公司車，「應該輸到傻咗！」亦有人留言戲謔「我地（哋）拍緊MV，冇封到路，影到你車唔知介唔介意？」

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根據澳門第3/2007號法律《道路交通法》，行人必須使用行人道，橫過馬路時亦須使用斑馬線或行人天橋等過路設施；若50米範圍內沒有相關設施，方可在確保安全且不影響行車下橫過。法例規定公共道路使用者不得作出任何可阻礙交通、影響其他使用者的安全或造成不便的行為，否則可被檢控並科處罰款澳門幣300元。

然後如畢業般拋上半空，舉起雙手，十分「灑脫」。（澳門交通現場 Facebook 影片截圖）