網購訂單資料疑遭外洩的騙案近日湧現，繼港航、友和、實惠等店舖後，連萬寧都中招。近日多名網民在社交平台Threads發文，指在萬寧網店下單後不足24小時，隨即接獲假冒「萬寧客服」的來電，對方更能準確講出事主的消費金額及訂單編號，企圖以貨物出現問題為由套取資料。



萬寧官方網站於昨日（11月16日）更新「重要安全提示」，提醒顧客慎防偽冒萬寧的詐騙訊息，並重申所有官方SMS短訊均會以「#」號開頭。



有網民在社交平台分享懷疑假冒萬寧客服的騙案。（Threads@fifilai0822）

網民購口罩翌日接「客服」來電 圖以200元保險金套資料

有網民今日（17日）在Threads發帖表示，於11月16日在萬寧網店趁優惠購買10盒Protector口罩並選擇送貨上門，訂單金額為490元。惟下單未滿24小時，事主便接獲自稱「萬寧客服人員」的來電，對方操不純正廣東話、背景嘈雜，訛稱其包裹在打包時出現問題而無法送貨，聲稱要向事主賠償200元保險金，並要求核對資料。

事主指出，來電者使用新電話卡致電，卻能準確講出其前一日的消費金額。由於事主曾遇過類似騙案套路，遂以「唔得閒」為由推搪，著對方下午3時再致電，並隨即透過萬寧手機應用程式聯絡官方客服查詢，暫未獲官方回覆。

對於假客服有機會再在下午3時來電，事主在帖文中笑問網民，向大家「取經」：「如果『萬寧客服』3點再打嚟，應該點應對好呢？」

不少網民在社交平台Threads分享收到詐騙電訊或電話的情況。（Threads）

另一苦主遭連環致電4次 官方證實非萬寧號碼

無獨有偶，另一名網民早前亦在Threads分享類似經歷，指前一日在萬寧網店下單選擇「門市自取（Store Pick Up）」，翌日上午11時許便在兩分鐘內接獲可疑號碼連環致電4次。該網民指，來電者一開口便說普通話，並能準確講出其訂單編號（Order Number），質問：「小姐，你在萬寧訂購的包裹不要了嗎？」；事主掛線後，對方更即時再次來電，事主不斷掛線，但對方未肯罷休，晚上再度來電。

事主其後透過WhatsApp向萬寧官方網店客戶服務部查詢，獲職員回覆確認該批電話號碼並非屬於萬寧，並建議顧客如遇相同情況，應直接聯絡客戶服務部核對紀錄。該網民質疑訂單及個人資料在不足24小時內已經外洩，直言「以後唔敢再用了」。

萬寧發出防騙警示。（萬寧官網）

萬寧發安全提示：官方SMS均以「#」開頭 不會經第三方連結退款

針對偽冒訊息湧現，萬寧於11月16日在官網發出「重要安全提示」，指近日留意到有騙徒透過短訊、電郵、即時通訊平台或其他方式冒充萬寧，誘導顧客點擊可疑連結、提供個人或財務資料，甚至進行付款。

萬寧強調，該公司已向通訊事務管理局辦公室登記成為「已獲認證的發送人」，所有萬寧發出的SMS短訊均會以「#」號開頭，短訊發送人名稱為「#Mannings」。

萬寧重申，如有任何網購訂單修改或更新，只會透過電郵或短訊通知顧客；如涉及退款，絕不會要求顧客登入任何第三方連結辦理，亦不會透過可疑連結索取密碼、驗證碼、銀行帳戶或信用卡等敏感資料。萬寧呼籲顧客切勿點擊或回覆來歷不明的連結及訊息，如有疑問可透過「萬寧官方網店客戶服務跟進表」或官方渠道查證。