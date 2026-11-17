第94屆國際刑警組織全體大會將於11月30日至12月3日在香港舉行。這是國家第三次成功承辦此項國際盛事，並首度落戶香港，由警隊協辦。



為應對籌備工作，警隊特別成立由八人組成的秘書處主力統籌。秘書處成員總督察陳家亮與高級督察陳俊揚形容，團隊猶如大會的「大總管」，從財務管理、場地規劃、會議流程，到禮賓接待、交通膳食、宣傳推廣以至實地演練，均由團隊策劃及統籌，再由各部門落實。陳家亮坦言，能深入參與籌備這項國際級會議，並與國家官員對接，讓他深深體會到國家一絲不苟的標準與超前部署的宏觀視野。他直言，能參與這項盛事的統籌工作，實屬難能可貴的經驗。



陳家亮（左）及陳俊揚指大會的籌備工作得以順利推進，全賴不同單位的人員通力配合。（警方提供）

過往，如何在會場內安排196個成員國代表入座，一直是歷屆主辦方的一大挑戰。曾駐守網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）的陳俊揚聯同網罪科法理鑑證及訓練組設計互動式電子座位管理系統，支援大會四種官方語言及中文，與會者只需輸入資料，屏幕即化身為「貼身導航」，實時顯示路線引領就座；系統更支援後台即時更新，靈活應對臨時變動，這項設計亦獲國際刑警組織秘書長高度讚賞。

陳俊揚（左二）向國際刑警高級代表團講解大會的安排。（警方提供）

靠團隊力量克服重重挑戰

籌備工作至今得以順利推進，二人不約而同指出「全賴不同單位人員通力配合，方能將計劃逐一落實。」秘書處扮演「內聯外通」的樞紐角色：對外既要緊密對接國際刑警組織，嚴格按照大會憲章統籌會議，確保符合各項要求及細節；亦要與國家公安部及相關部門保持密切聯繫，適時請示匯報；對內則要協調特區政府跨部門及警隊各單位。

國際刑警組織是全球覆蓋範圍最大、成員國數量最多的國際執法合作組織。大會是該組織的年度盛事，每年度由不同成員國申辦，196個成員國的警隊首長、政府高層、國際刑警組織領導層及國際組織代表等逾千人將出席大會。