騙徒無孔不入，近日將目標轉移到運動社群，並在一些運動群組攀談，介紹加密貨幣及原油等投資產品，聲稱可賺取高回報利潤。一名電訊公司的退休男高層，因而墮入投資貨幣騙局，最終損失逾600萬元。



警方在「CyberDefender 守網者」﻿專頁發文指，近日一名曾任電訊公司高層管理人員的本地退休男子，在運動社群「ReClub」的匹克球（Pickleball）群組接獲群友私訊。對方冒充球類運動愛好者與其攀談，取得信任後，對方向事主推介加密貨幣及原油等投資產品，聲稱可賺取高回報利潤。

及後，騙徒向事主發送一個虛假投資網站連結，事主登記後根據假網站客服的指示，多次轉賬至多個不明轉數快及個人銀行戶口。當事主要求提款時，假網站客服要求事主提交保證金及行政費，受害人不虞有詐再次轉賬，最終因未能提款方發現受騙，損失超過600萬港元。

一名電訊公司的退休男高層墮入投資貨幣騙局，最終損失逾600萬元。（CyberDefender 守網者﻿圖片）

過去一周，警方共接獲逾40宗網上投資騙案，損失逾5,000萬港元。

警方在守網者專頁提示：

-騙徒可能於任何網上社交平台發出白撞訊息

-提防任何陌生人發出的訊息

-切勿按入不明網站及連結

-提防所有推介高回報投資產品的訊息

-投資網站要求轉賬至個人戶口，高危有伏

