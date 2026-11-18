警方針對近期急增的網上電子產品禮品卡騙案，於過去一星期展開代號「天境」的拘捕行動，成功瓦解一個活躍於本地的詐騙集團，拘捕11人，包括集團主腦、電話號碼及網上購物平台的戶口登記人、負責交收的跑腿，以及銀行戶口持有人。



調查顯示，集團大量收購以他人名義登記的實名電話卡開設網購戶口，以低於市價放售電子產品禮品卡，提供無效的兌換碼詐騙；或主動接觸放售禮品卡的受害人，在騙取對方的兌換碼後便拒絕付款，並招攬「跑腿」進行面交以減低受害人戒心。集團干犯至少35宗騙案，涉款超過65萬港元，單一最大損失逾27萬元。



警方東九龍總區科技及財富罪案組高級督察袁芊彤交代案件。（警方Facebook直播截圖）

警方東九龍總區刑事部留意到近期網上涉及電子產品禮品卡的騙案有上升趨勢，人員對相關案件進行大量分析後，鎖定一個活躍於本地的詐騙集團。

警方發現，該集團大量收購實名登記的電話卡，用以開設網購平台戶口，並以低於市價的價錢放售電子產品禮品卡，誘使受害人轉賬至集團操控的銀行戶口，其後再向受害人提供無效的兌換碼。與此同時，集團成員亦會留意網上的相關帖文，主動接觸放售禮品卡的受害人，在騙取對方的兌換碼後便拒絕付款，令受害人未能收到相關款項。

派員面交減戒心 跑腿犯案後多未能取得報酬

東九龍總區科技及財富罪案組高級督察袁芊彤表示，為減低受害人的戒心，集團更會主動提出見面交收的選項。因此，他們亦在社交媒體招攬「跑腿」進行面交，並向對方承諾提供數百元報酬。然而，跑腿在完成任務後往往未能獲得報酬，最終只淪為犯罪集團的共犯。

警方相信，該犯罪集團由今年中至今，已干犯至少35宗相關騙案，涉案總損失超過65萬港元，其中損失金額最高的單一案件涉及逾27萬港元的禮品卡。此外，集團操控至少24個傀儡戶口，除用作收取上述騙款外，警方亦發現當中4個戶口清洗了來自其他騙案的至少17.7萬港元贓款。

被捕人包括主腦、網購戶口登記人等

東九龍總區刑事部於過去一星期展開名為「天境」的拘捕行動，拘捕7男4女（19至74歲）。當中涵蓋集團主腦、電話號碼及網上購物平台的戶口登記人、負責交收的跑腿，以及銀行戶口持有人。行動中，警方檢獲多部用作犯案的手提電話、電話卡，以及懷疑為犯罪得益的現金。案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

騙徒購他人實名卡犯案 政府正全面檢視儲值卡實名制

調查顯示，犯罪集團利用數十張電話卡，登記大量社交媒體賬戶及聯絡受害人。涉案電話卡除了登記在部分被捕人名下外，亦有多張是由其他人登記後轉售予集團使用，警方更在主腦身上檢獲10張涉案電話卡。

袁芊彤指出，案件突顯不法分子利用本地電話儲值卡進行大規模詐騙。現時個人用戶可向每個電訊商登記最多10張儲值卡，詐騙集團遂乘機使用以他人名義登記的電話儲值卡進行大量詐騙。目前政府正全面檢視電話儲值卡實名登記制的整體運作，並著手制定更具針對性的強化措施，包括降低每名個人用戶可登記的電話儲值卡數量上限，以及訂立全新罪行，將「在沒有合法權限或合理解釋的情況下，不當使用以他人名義登記的電話卡」的行為刑事化。

現時個人用戶可向每個電訊商登記最多10張儲值卡，政府正全面檢視電話儲值卡實名登記制的整體運作。（通訊事務管理局辦公室網頁截圖）

警方提醒市民，切勿出售或轉讓自己名下登記的電話儲值卡，一旦有關儲值卡被用作不法用途，登記人可能需要負上刑責。警方亦藉此呼籲市民在網上購物時提高警覺，善用「防騙視伏器」，輸入對方的社交賬戶名稱、收款賬戶或電話號碼等資料作詐騙風險評估。即使對方答應見面交收，市民亦應盡量確認已收到款項，或核實對方發送的禮品卡兌換碼有效後，才繼續進行交易。如有懷疑，請致電警方「防騙易」熱線 18222。