港鐵香港大學站繼昨日（18日）有信號設備故障，今日（19日）上午8時許，上班繁忙時間再出現同類故障，港島綫整體行車時間（總站至總站）預計需額外5至8分鐘。從社交平台流傳的相片可見，正值上班繁忙時間，港島綫多個車站月台候車人數眾多，其中金鐘站更出現長人龍及「打蛇餅」情況。有網民在網上留言指：「勁多人，good luck」，亦有人表示「平時呢個時間我好少上唔到車」。



至上午約8時43分，港鐵宣布，香港大學站的信號設備已完成復修，港島綫列車服務逐步回復正常。

月台擠滿人。（Threads：h.42t2圖片）

金鐘站更出現長人龍。（Threads：candfoodies圖片）

金鐘站更出現長人龍。（Threads：candfoodies圖片）

有地鐵職員在場維持秩序。（Threads：candfoodies圖片）

金鐘站更出現長人龍。（Threads：candfoodies圖片）

受影響打工仔 可取「延誤證明書」

若港鐵列車延誤超過15分鐘，受影響需要向公司出具證明的乘客，可於事發後7日內於MTR Mobile App或官網取得「延誤證明書」。此證明可用於向公司申請遲到豁免，或作為保險索償文件。

有關港鐵的警報機制，根據政府文件，任何事故若影響服務受阻 8 分鐘或預計受阻達 8 分鐘或以上，港鐵公司需於 8 分鐘內通知運輸署。

因應可引致服務嚴重延誤的事故，會發出預先警告「黃色警報」，其他公共交通服務營辦商得悉後，會提醒其緊急服務單位，準備在短時間內需採取緊急行動。當鐵路服務已持續或預計會持續嚴重受阻 20 分鐘或以上，便會發出「紅色警報」，其他公共交通服務營辦商會立即調動資源，盡快提供適當支援服務。

港鐵「服務表現回贈」機制 延誤31分鐘以上或罰款

港鐵自 2023 年起實施新一輪「服務表現回贈」機制，機制設有明確懲罰階梯：凡屬港鐵控制範圍內的機件故障或人為疏忽，港鐵若在其控制範圍內發生31分鐘或以上的嚴重服務延誤，須按時長累進撥出罰款。

延誤 31 至 60 分鐘：罰款 100 萬元；

延誤 61 至 120 分鐘：罰款 200 萬元；

延誤 121 至 180 分鐘：罰款 300 萬元；

延誤 181 至 240 分鐘：罰款 800 萬元；

每超過 4 小時的額外小時：罰款 400 萬元；

每宗事故罰款上限為 4,000 萬元。

若事故發生於繁忙時段（即周一至五上午 8 時至 9 時及下午 6 時至 7 時），相關罰款會再額外增加 20%。