警搗觀塘紅磡工廈詐騙中心檢貓池機 破百宗案拘123人 涉$6800萬
今年首三季，警方錄得近一萬宗電話騙案，佔整體詐騙案三成；同時警方在今年8月錄得有記錄以來單月份最多電話騙案，達到2000宗，涉款港幣19億元。警方留意到近日有騙徒假扮零售商和購物平台的物流公司及客服，以互聯網打出的網路電話扮固網電話，令市民誤墮騙局。警方11月展開代號「石階」行動，打擊電話騙案及洗黑錢活動，搗破詐騙電話操作中心及詐騙電話中轉中心，一共偵破108宗案件，並以「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕95男28女（14至75歲），涉款約6800萬元。
扮零售商和購物平台的物流公司及客服 訛稱訂單或貨物有問題作誘騙
商業罪案調查科警司郭靜怡表示，假冒客服的手法最為猖獗，佔整體電話騙案中六成。警方留意到，近期有騙徒冒認不同的零售商和購物平台，甚至說出市民的名字、電話號碼，以及其訂單的購買紀錄。騙徒亦會假冒物流公司或客戶服務部，訛稱客戶所提供的訂單或貨物有問題、貨物損毀、缺貨或者服務有問題，因而主動提出賠償，繼而誘使市民以驗證身份或者退款為由，著市民提交銀行帳戶資料，以及個人密碼等。
由於騙徒所用的電話號碼，由以前較為普遍的「9」字頭、「6」字頭的8位數字流動電話號碼，慢慢轉變到「2」字頭和「3」字頭的電話號碼，看起來與本地的固網電話號碼一樣，令市民誤會是由本地公司或寫字樓打出。
利用空殼公司「上台」佔用固網電話號碼 市民誤信騙徒墮騙局
郭強調，這些「固網電話號碼」，其實是騙徒藉著互聯網打出的網路電話，現階段未有像電話卡和儲值卡受到實名登記規管。騙徒以個人名義，甚至利用空殼公司到電訊商無限申請「上台」服務，佔據電話號碼。如電訊商的招客門檻較低，就會令到這批電話號碼落入騙徒手中，達到詐騙集團「低成本高效益」的目的，令到更多市民容易相信這些電話號碼是來自真實的客戶服務部。
警搗詐騙電話操作中心 檢獲「貓池」電話卡資料機
商業罪案調查科總督察何明慧指，兩個星期的行動中，商業罪案調查科聯同各個總區合共拘捕123人，包括95男28女（14歲至75歲），當中大部份是傀儡戶口持有人，或是詐騙電話的電話登記人。大部份被捕人士涉嫌「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」和俗稱「洗黑錢」的罪名被捕。警方一共偵破108宗騙案 ，合共涉款6800萬港元，已凍結180萬港元。
何補充，被捕人中年紀最小的是一名14歲中二男生，他有黑社會背景，涉及一宗「猜猜我是誰」電話騙案中擔當「跑腿」，向長者收取騙款及金器，其後更與同黨私吞部分騙款；該宗案件合共拘捕了6人。
警搗破觀塘和紅磡工廈詐騙電話操作中心
行動期間，警方搗破一個利用觀塘和紅磡工廈單位作掩飾的詐騙電話操作中心，在單位內以涉嫌「詐騙」，拘捕一名47歲本地男子。警方在現場檢獲兩部俗稱「貓池」的電話卡資料機。
何指，犯罪集團會在同一個電訊商的不同門市，利用多人開啟大量電話卡，之後再集中送到工廈單位，並將這些電話卡插在「貓池」機上，用來撥打詐騙電話。短短幾天，「貓池」機可以24小時持續操作，向大量市民撥出詐騙電話。
「貓池」機一小時撥打逾200個電話號碼
以現場的「貓池」機為例，它可以在一小時內撥出超過200個電話號碼。一旦有市民接聽，來電就會經網路系統轉接到另一個地點的電騙中心，繼續進行詐騙活動。由於「貓池」機是由另一部電腦遙距操控，令到整條產業鏈極度碎片化，加強警方調查難度。警方相信這個電騙中心是和近期流行的假冒客服騙案有關。
租工廈營運詐騙電話中轉中心 遠端操控打出詐騙固網電話號碼
西九龍總區科技及財富罪案組督察龍偉權提到，今年11月，警方針對假冒「支付寶」客服的電話騙案進行分析，鎖定一個詐騙集團。他指，該詐騙集團有明確分工，包括集團會招攬人員負責租用工廠大廈的單位，用來營運詐騙電話中轉中心、安排人員登記大量的固網電話號碼、招攬技術人員搭建中心內的電話中轉系統，以及安排跑腿負責中心的日常運作。
詐騙集團會利用他人身份註冊空殼公司，再利用這些空殼公司的商業登記證，向本地電訊商申請大量固網電話號碼，再將這些電話線路連線網路，以網路電話的方式去打出。
警方相信騙徒透過遠端操控上述的網路電話，並透過遠端撥號打出詐騙電話，所以市民收到的電話號碼，都是「2」、「3」字頭的本地固網電話號碼。
雖然號碼看似家用或商業用的固網電話，但實際上騙徒利用寬頻網路和遠端操控介面，令到香港境外的詐騙中心可以連線到中轉站的系統，再假裝本地電話打出。這個手法不單止增加警方的調查難度，而且這類固網電話會減低市民的戒心。
33名受害人被騙 涉款達400萬港元
根據目前調查所得，去年12月至今，一共有33名受害人被騙，涉款高達400萬港元。案件仍在調查中，不排除會有更多牽涉其中的案件，甚至有更多人士被捕。
警方呼籲市民，如果收到自稱「支付寶」客服電話，應該先結束通話，並透過官方渠道核實。市民切勿按對方指示，提供銀行資料進行轉帳、提供驗證碼或下載任何程式。另外，警方提醒有相關技能的技術人員，切勿貪圖一時「賺快錢」而被詐騙集團利用，誤墮法網。
警倡流動電話卡個人登記上限由10張減至3張
警方在記者會上表示，針對騙徒轉用網絡固網電話犯案的規管問題，警方目前正就本地流動電話卡個人登記上限由10張減至3張進行公眾諮詢。警方非常關注固網電話被濫用的情況，自2022年9月起已與通訊事務管理局辦公室及電訊商緊密合作，並於11月初的會議上再次提出此議題。由於修例審議需時，警方將提出相關修例草擬建議並諮詢業界及市民意見。
警方提醒，在資訊發達社會，市民必定要保持冷靜，提醒身邊的人「耳聽三分假，眼看未為真」。警方呼籲，市民要多加提醒身邊家人、朋友、同事，尤其是長者，多用不同渠道 核實接收到的資訊。市民亦可以下載警方的防騙視伏器，上載和報告可疑號碼，或致電警方24小時防騙易熱線18222查詢。