今年首三季，警方錄得近一萬宗電話騙案，佔整體詐騙案三成；同時警方在今年8月錄得有記錄以來單月份最多電話騙案，達到2000宗，涉款港幣19億元。警方留意到近日有騙徒假扮零售商和購物平台的物流公司及客服，以互聯網打出的網路電話扮固網電話，令市民誤墮騙局。警方11月展開代號「石階」行動，打擊電話騙案及洗黑錢活動，搗破詐騙電話操作中心及詐騙電話中轉中心，一共偵破108宗案件，並以「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕95男28女（14至75歲），涉款約6800萬元。



警方留意到近日有不同零售商和購物平台遭騙徒冒認物流公司或客服，以互聯網打出的網路電話扮固網電話，令市民誤墮騙局。（警方提供）

扮零售商和購物平台的物流公司及客服 訛稱訂單或貨物有問題作誘騙

商業罪案調查科警司郭靜怡表示，假冒客服的手法最為猖獗，佔整體電話騙案中六成。警方留意到，近期有騙徒冒認不同的零售商和購物平台，甚至說出市民的名字、電話號碼，以及其訂單的購買紀錄。騙徒亦會假冒物流公司或客戶服務部，訛稱客戶所提供的訂單或貨物有問題、貨物損毀、缺貨或者服務有問題，因而主動提出賠償，繼而誘使市民以驗證身份或者退款為由，著市民提交銀行帳戶資料，以及個人密碼等。

由於騙徒所用的電話號碼，由以前較為普遍的「9」字頭、「6」字頭的8位數字流動電話號碼，慢慢轉變到「2」字頭和「3」字頭的電話號碼，看起來與本地的固網電話號碼一樣，令市民誤會是由本地公司或寫字樓打出。

今年首三季，警方錄得近一萬宗電話騙案，佔整體詐騙案三成；同時警方在今年8月錄得有記錄以來單月份最多電話騙案，達到2000宗，涉款港幣19億元。（警方提供）

利用空殼公司「上台」佔用固網電話號碼 市民誤信騙徒墮騙局

郭強調，這些「固網電話號碼」，其實是騙徒藉著互聯網打出的網路電話，現階段未有像電話卡和儲值卡受到實名登記規管。騙徒以個人名義，甚至利用空殼公司到電訊商無限申請「上台」服務，佔據電話號碼。如電訊商的招客門檻較低，就會令到這批電話號碼落入騙徒手中，達到詐騙集團「低成本高效益」的目的，令到更多市民容易相信這些電話號碼是來自真實的客戶服務部。

商業罪案調查科總督察何明慧（左）、商業罪案調查科警司郭靜怡（中）及西九龍總區科技及財富罪案組督察龍偉權（右）交代案情。（黃偉民攝）

警搗詐騙電話操作中心 檢獲「貓池」電話卡資料機

商業罪案調查科總督察何明慧指，兩個星期的行動中，商業罪案調查科聯同各個總區合共拘捕123人，包括95男28女（14歲至75歲），當中大部份是傀儡戶口持有人，或是詐騙電話的電話登記人。大部份被捕人士涉嫌「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」和俗稱「洗黑錢」的罪名被捕。警方一共偵破108宗騙案 ，合共涉款6800萬港元，已凍結180萬港元。

何補充，被捕人中年紀最小的是一名14歲中二男生，他有黑社會背景，涉及一宗「猜猜我是誰」電話騙案中擔當「跑腿」，向長者收取騙款及金器，其後更與同黨私吞部分騙款；該宗案件合共拘捕了6人。

行動中，商業罪案調查科聯同各個總區合共拘捕123人，包括95男28女，年齡介乎14歲至75歲，偵破108宗騙案 ，合共涉及款項6800萬港元，凍結180萬港元。（警方提供）

警搗破觀塘和紅磡工廈詐騙電話操作中心

行動期間，警方搗破一個利用觀塘和紅磡工廈單位作掩飾的詐騙電話操作中心，在單位內以涉嫌「詐騙」，拘捕一名47歲本地男子。警方在現場檢獲兩部俗稱「貓池」的電話卡資料機。

何指，犯罪集團會在同一個電訊商的不同門市，利用多人開啟大量電話卡，之後再集中送到工廈單位，並將這些電話卡插在「貓池」機上，用來撥打詐騙電話。短短幾天，「貓池」機可以24小時持續操作，向大量市民撥出詐騙電話。

「貓池」機一小時撥打逾200個電話號碼

以現場的「貓池」機為例，它可以在一小時內撥出超過200個電話號碼。一旦有市民接聽，來電就會經網路系統轉接到另一個地點的電騙中心，繼續進行詐騙活動。由於「貓池」機是由另一部電腦遙距操控，令到整條產業鏈極度碎片化，加強警方調查難度。警方相信這個電騙中心是和近期流行的假冒客服騙案有關。

犯罪集團會在同一個電信商的不同門市，利用多人開啟大量電話卡，之後再集中送到工廈單位，並將這些電話卡插在「貓池」機上，用來撥打詐騙電話。（警方提供）

租工廈營運詐騙電話中轉中心 遠端操控打出詐騙固網電話號碼

西九龍總區科技及財富罪案組督察龍偉權提到，今年11月，警方針對假冒「支付寶」客服的電話騙案進行分析，鎖定一個詐騙集團。他指，該詐騙集團有明確分工，包括集團會招攬人員負責租用工廠大廈的單位，用來營運詐騙電話中轉中心、安排人員登記大量的固網電話號碼、招攬技術人員搭建中心內的電話中轉系統，以及安排跑腿負責中心的日常運作。

詐騙集團會利用他人身份註冊空殼公司，再利用這些空殼公司的商業登記證，向本地電訊商申請大量固網電話號碼，再將這些電話線路連線網路，以網路電話的方式去打出。

警方相信騙徒透過遠端操控上述的網路電話，並透過遠端撥號打出詐騙電話，所以市民收到的電話號碼，都是「2」、「3」字頭的本地固網電話號碼。

雖然號碼看似家用或商業用的固網電話，但實際上騙徒利用寬頻網路和遠端操控介面，令到香港境外的詐騙中心可以連線到中轉站的系統，再假裝本地電話打出。這個手法不單止增加警方的調查難度，而且這類固網電話會減低市民的戒心。

警方鎖定一個詐騙集團，集團會招攬人員負責租用工廠大廈的單位，用來營運詐騙電話中轉中心、安排人員登記大量的固網電話號碼、招攬技術人員搭建中心內的電話中轉系統，以及安排跑腿負責中心的日常運作。（警方提供）

33名受害人被騙 涉款達400萬港元

根據目前調查所得，去年12月至今，一共有33名受害人被騙，涉款高達400萬港元。案件仍在調查中，不排除會有更多牽涉其中的案件，甚至有更多人士被捕。

警方呼籲市民，如果收到自稱「支付寶」客服電話，應該先結束通話，並透過官方渠道核實。市民切勿按對方指示，提供銀行資料進行轉帳、提供驗證碼或下載任何程式。另外，警方提醒有相關技能的技術人員，切勿貪圖一時「賺快錢」而被詐騙集團利用，誤墮法網。

警方提醒市民要保持冷靜，提醒身邊的人「耳聽三分假，眼看未為真」。（黃偉民攝）

警倡流動電話卡個人登記上限由10張減至3張

警方在記者會上表示，針對騙徒轉用網絡固網電話犯案的規管問題，警方目前正就本地流動電話卡個人登記上限由10張減至3張進行公眾諮詢。警方非常關注固網電話被濫用的情況，自2022年9月起已與通訊事務管理局辦公室及電訊商緊密合作，並於11月初的會議上再次提出此議題。由於修例審議需時，警方將提出相關修例草擬建議並諮詢業界及市民意見。

警方提醒，在資訊發達社會，市民必定要保持冷靜，提醒身邊的人「耳聽三分假，眼看未為真」。警方呼籲，市民要多加提醒身邊家人、朋友、同事，尤其是長者，多用不同渠道 核實接收到的資訊。市民亦可以下載警方的防騙視伏器，上載和報告可疑號碼，或致電警方24小時防騙易熱線18222查詢。