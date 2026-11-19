一名男子今日（19日）凌晨在社交平台 Threads 發帖分享，指自己通宵加班外出用膳期間，赫然發現火炭路安華工業大廈對開行人路有一疊放在卡板上、已捆紮好的紙皮起火，他隨即拖動大廈的消防喉轆救火。有網民認出起火紙皮後方正是中電機房，大讚男子及時出手，表現英勇，否則後果不堪設想。

警方昨晚（18日）7時許接報，指火炭路一幢工業大廈外有紙皮起火，人員到場時火勢已被救熄。經初步調查，事件沒有可疑，相信因未熄滅的煙頭點燃紙皮肇禍。



一疊紙皮燃起熊熊烈火。（Threads：lalayim圖片）

男子在帖文中表示：「帶住負能量返工開OT，take個break（休息一下）去食飯，竟然去左（咗）救火，難得啊，其實我用消防喉轆其實好叻。」帖文標註事發地點為火炭，實際地址為火炭路安華工業大廈對開行人路。男子一共上載了3段影片，第一段是由他拍攝第一身救火的角度，只見放置在卡板上的一疊紙皮猛烈燃燒並冒出火舌，部分已燒焦；他手持消防喉向火舌猛射，現場碎屑紛飛、濃煙不斷湧出。

男子手持消防喉向火舌猛射，現場碎屑紛飛、濃煙不斷湧出。（Threads：lalayim影片截圖）

男子救火之餘不忘拍片。（Threads：lalayim影片截圖）

另一段由旁人拍攝的影片則見，消防喉從大廈內拉出，一名身穿黑衣的男子左手拿著手機拍攝，右手持消防喉瞄準火源射水，表現相當淡定。期間有途人見狀上前協助，移開疊在上方的紙皮，讓男子更精準向起火位置灌救，經持續射水後火勢逐漸縮小並受控。

影片引起網民熱議，有網民一度以為是遊戲內的畫面：「以為GTA有咩新嘢」，亦有不少網民大讚事主表現英勇，「功德無量」、「好人有好報」，有網民留意到紙皮後方是一個機房，若不及時救火，恐防會釀成更大災難，「好在有你幫忙，著火紙皮後面係中電機房」，另有網民推斷應是有人亂丟煙頭肇禍：「實係有人亂拋煙頭」。