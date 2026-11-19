Threads今日（19日）瘋傳一則的士司機帖文，指因接載醉酒女乘客而驚動警方，有人疑在行車期間多次喝令減速「慢啲慢啲」、又無法提供具體目的地。在車速僅時速約30公里下，加上女乘客情緒激動，司機恐危及交通安全，停在窩打老道報警求助。



事件引起網民熱議，有人關注車資問題，司機指自己「從來冇諗過收到錢」，直言由紅磡前往烏溪沙車資可達200多元，但一旦對方拒付車資兼耗時處理糾紛，損失只會更加慘重。司機又提醒行家如遇同類情況，應以道路及人身安全為首，保持冷靜及報警。



的士司機與女乘客爭執，在窩打老道報警求助。（Threads 圖片）

據帖文所述，涉事的士司機於紅磡半島豪庭，接載一名帶有醉意的女乘客前往烏溪沙。途經窩打老道往獅子山隧道方向時，該女乘客無故喝令司機減速。文中提及，當時車速僅約每小時30公里，司機認為在主要幹道若車速過慢，恐觸犯「不小心駕駛」，惟有人仍不斷大聲呼喝「慢啲慢啲」。司機查問對方是否身體不適及需要膠袋，但未獲回應，之後女乘客激動大喊「呢度唔係烏溪沙！」

由於女乘客始終無法說出烏溪沙的具體落車地點，只不斷重複叫囂，加上神志不清，情緒激動，司機恐釀成交通意外，甚至引發車資糾紛或車廂衛生問題，於是將車輛停於路旁安全位置，並通知乘客報警處理，女乘客更加情緒激動跳掣稱：「報警囉，搞大佢囉！」

涉事的士司機在網上發文，指該名醉酒女乘客狂喝令他減速，又情緒激動大鬧。（Threads 截圖）

文中提及，警員到場後，女乘客仍然語無倫次，更聲稱要投訴警員及指罵對方，甚至懷疑司機「係APEC落嚟做間諜」等荒誕言論。司機又提及，有人因情緒激動險與警員發生肢體衝突，遭在場警員警告。

該名司機提醒同業， 乘客無法提供清晰目的地，並不算拒載，例如烏溪沙一帶範圍廣闊，乘客有責任提供具體落車位置。另外，乘客亦無權強迫司機在主要幹道以過慢車速行駛，司機須時刻遵守交通法例，切勿因遷就無理要求而陷自己於「不小心駕駛」的風險之中。最後，一旦察覺乘客無法溝通、情緒失控或出現暴力傾向，切忌抱持僥倖心態強行駛往目的地，應即時將車輛停泊於安全地點並報警求助，避免正面衝突以保障自身安全。

有人關注車資問題，的士司機回應指「從來冇諗過收到錢」，因當時停錶車資僅約60元，並直言若勉強駛往目的地，車資雖達200多元，但一旦對方拒付車資兼耗費個多小時處理糾紛，損失只會更加慘重。（Threads 截圖）

警方表示，凌晨約1時21分，接獲一名的士司機報案，指駛至九龍塘添福道6號時，與一名女乘客因路線問題發生爭執。人員接報到場後，發現該名女事主情緒激動並疑似醉酒；救護車其後亦奉召到場，惟女事主經檢查後拒絕送院，並表示會向相關部門投訴涉事的士司機。案件列作「交通投訴」及「發現醉酒人士」跟進。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》（第374D章）第46條，乘客不得使用不良或冒犯性的語言或作出不守規矩的行為；不得故意妨礙或阻撓車輛司機或獲授權人或分散其注意力。根據《道路交通(公共服務車輛)規例》(第374D章)第57(1)條，任何人無合理辯解而違反第46條，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款3,000元及監禁6個月。