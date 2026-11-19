港鐵香港大學站連續兩日（18及19日）有信號設備故障，服務受阻，引起社會關注。政府發言人表示，就香港大學站接連出現同類信號設備部件問題，影響列車服務，政府表示關注。



機電工程署已派員前往事故現場了解有關情況及展開事故調查，初步顯示不涉及鐵路安全事宜。同時，政府已要求港鐵公司深入調查事故原因，並全面報告跟進工作和改善措施，以防止同類情況再次發生。



11月19日，香港大學站連續兩日信號故障。（Anakin Lam/ 香港鐵路動態追蹤組HKRG 《mtr group》圖片）

11月18日、19日同樣於早上8時許，香港大學站附近均有信號設備故障，列車行經該路段需要慢駛，港島綫列車服務受阻，出現候車人潮。其中前日受影響兩小時，上午10時半才恢復正常。

11月19日，香港大學站連續兩日信號故障。（港鐵車務及服務報料區/ Amy Yeung圖片）

↓ 11月18日情況 ↓

11月18日事故中，柴灣方向的月台候車人士大排長龍。（crazywifesewing圖片）

有關港鐵的警報機制，根據政府文件，任何事故若影響服務受阻 8 分鐘或預計受阻達 8 分鐘或以上，港鐵公司需於 8 分鐘內通知運輸署。

因應可引致服務嚴重延誤的事故，會發出預先警告「黃色警報」，其他公共交通服務營辦商得悉後，會提醒其緊急服務單位，準備在短時間內需採取緊急行動。當鐵路服務已持續或預計會持續嚴重受阻 20 分鐘或以上，便會發出「紅色警報」，其他公共交通服務營辦商會立即調動資源，盡快提供適當支援服務。

港鐵「服務表現回贈」機制 延誤31分鐘以上或罰款

港鐵自 2023 年起實施新一輪「服務表現回贈」機制，機制設有明確懲罰階梯：凡屬港鐵控制範圍內的機件故障或人為疏忽，港鐵若在其控制範圍內發生31分鐘或以上的嚴重服務延誤，須按時長累進撥出罰款。

延誤 31 至 60 分鐘：罰款 100 萬元；

延誤 61 至 120 分鐘：罰款 200 萬元；

延誤 121 至 180 分鐘：罰款 300 萬元；

延誤 181 至 240 分鐘：罰款 800 萬元；

每超過 4 小時的額外小時：罰款 400 萬元；

每宗事故罰款上限為 4,000 萬元。

若事故發生於繁忙時段（即周一至五上午8時至9時及下午6時至7時），相關罰款會再額外增加20%。