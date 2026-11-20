海關本月展開特別執法行動，打擊經沙頭角中英街非法走私動物，在5日及17日先後偵破兩宗案件，拘捕3男4女（33至56歲），並檢獲懷疑走私的7隻活貓及兩隻幼犬，估計市值約9.2萬元。



海關調查揭發，有社交平台廣告聲稱提供「豪華房車」跨境託運服務，動物售價與本地合法寵物店相差5倍，更標榜「即日直送到港」。惟不法分子實際上僅將動物塞入狹窄膠袋偷運入境。檢獲的動物已交由漁護署獸醫初步檢查，全部健康狀況大致良好，惟來源不明，須接受不少於120日的隔離檢疫。



海關偵破兩走非法進口動物案，拘捕7人，並檢獲懷疑走私到港的7隻貓及兩隻狗。圖為部分檢獲的貓。（海關提供）

網上廣告標榜寵物「即日直送」 迂迴轉運逃避偵查

香港海關表示，一直密切留意不法分子從內地非法輸入動物至香港的情況。針對此趨勢，海關透過專責隊伍進行網上巡查，並利用大數據系統協助展開情報分析。其間人員留意到網上社交平台出現部分廣告，聲稱可提供寵物跨境託運服務，更有帖文標榜能將動物即日由內地直送香港。

海關遂於11月展開深入調查，並部署一項特別執法行動，成功鎖定懷疑經沙頭角中英街走私動物入境的犯罪團夥。調查發現，該等犯罪團夥為逃避海關人員偵查，往往採用迂迴手法進行多次轉運，先派人將動物偷運入境，再於短時間內動用不同車輛輾轉運送，最後才將動物交予本港買家或代收人，藉此增加執法人員追查的難度。

香港海關共偵破兩宗同類型的走私動物案件，合共拘捕7名涉案者，同時檢獲7隻懷疑走私活貓及兩隻懷疑走私活犬。（黃偉民攝）

膠袋裝貓偷運屯門交收 海關拘6人包括運送及收貓者

在整個行動期間，海關共偵破兩宗案件。首宗案件發生於11月5日下午，涉案團伙先將動物放入膠袋，再經沙頭角中英街偷運入境；其後先後利用兩輛私家車，將動物輾轉運往屯門一商場外準備交收。海關人員見時機成熟，隨即上前截查，當場檢獲兩隻懷疑走私活貓，並即時拘捕負責派送的私家車女司機及男乘客，以及前來接收貓隻的一男一女。

經深入跟進調查後，人員於同日再拘捕多一名女子，她涉嫌安排及委派上述被捕人前往接收貓隻，翌日（11月6日），人員再拘捕負責偷運貓隻入境的女子。總結首宗案件，海關合共拘捕6名涉案者，包括2男4女。關員亦即時通知漁護署人員到場，檢查檢獲的貓並給予適當照顧。

涉案走私集團先將動物放入膠袋，再經沙頭角中英街偷運入境；其後先後利用兩輛私家車，將動物輾轉運往屯門一商場外準備交收。（黃偉民攝）

推單車經中英街偷運5貓2犬斷正

至本周二（11月17日）下午，海關人員在沙頭角中英街管制站截查一名推著單車入境的男子，在其單車及隨身行李內，搜出5隻懷疑走私活貓及兩隻懷疑走私活犬。海關當場拘捕該名男子，並將相關動物轉交漁護署跟進處理。

整個特別行動中，香港海關共偵破兩宗同類型的走私動物案件，合共拘捕7人（3男4女），年齡介乎33至56歲；同時檢獲7隻懷疑走私活貓及2隻懷疑走私活犬，估計市值約9.2萬元。上述7名被捕人均涉嫌「未領有有效許可證而輸入動物」，現正獲准保釋候查。兩宗案件仍在調查中，海關不排除會有進一步拘捕行動。

海關人員在沙頭角中英街管制站截查一名推著單車入境的男子，經搜查後，在其單車及隨身行李內檢獲5隻懷疑走私活貓及2隻懷疑走私活犬。（黃偉民攝）

漁護署接手9貓狗健康大致良好 幼犬交夥伴機構妥善照料

漁護署於11月5日晚上接獲兩隻由香港海關轉交的懷疑非法進口貓；其後於11月17日晚上，亦接獲海關轉交的另外兩隻狗及5隻貓。漁護署獸醫初步檢查後，認為涉案動物健康狀況大致良好。其中7隻貓已安置於漁護署轄下的動物管理中心接受隔離觀察；至於另外2隻狗，由於年紀尚幼需要特別照顧，已轉交予漁護署的夥伴動物福利機構妥善照料。

海關偵破兩走非法進口動物案，拘捕7人，並檢獲懷疑走私到港的7隻貓及兩隻狗。圖為檢獲的狗，由於牠們年幼需特別照顧，故已轉交予漁護署的夥伴動物福利機構照料。（海關提供）

涉案動物來源不明須隔離至少120日 漁護署：狂犬病死亡率近100%

漁農自然護理署（漁護署）獸醫師（進出口）賴慧明表示，由於案件仍在調查中，且涉案動物來源不明，署方不能排除牠們帶有狂犬病的風險，因此所有涉案動物均須接受不少於120日的隔離檢疫。她指出，狂犬病是一種致命率極高的傳染病，死亡率接近100%，並可於動物與人類之間互相傳播；一旦出現病徵，人類及動物均會死亡。全球每年有接近6萬人死於狂犬病。

為保障公眾健康，漁護署根據香港法例第421A章《狂犬病規例》及第139A章《公眾衞生（動物及禽鳥）規例》，透過許可證制度規管由外地進口的動物。在有效管制下，香港一直獲廣泛認可為非狂犬病地區，因此防止狂犬病傳入本港至為重要。

漁護署藉此提醒市民，根據第421A章《狂犬病規例》，任何人進口或經香港轉口貓狗等動物，必須事先申領漁護署發出的許可證，並嚴格遵守許可證上的相關條款，否則即屬違法；一經定罪，最高可被判處罰款5萬元及監禁一年。

漁農自然護理署獸醫師(進出口)賴慧明獸醫表示，狂犬病死亡率近100%。（黃偉民攝）

市民警惕勿在網上購來歷不明動物 買家、代收人同負刑責

此外，市民在網上平台購買寵物時應保持警惕，提防非法或不良售賣商提供虛假或失實的寵物資訊，以免購入健康狀況存疑或來歷不明的動物。漁護署亦留意到近年有人在網上售賣貓狗，為此署方已設有專責調查小組，恆常監察社交平台上的相關買賣活動及處理投訴；一旦發現可疑個案，將會展開深入調查，並視乎情況採取適當的執法行動。

根據香港法例，任何人在沒有有效許可證的情況下輸入動物，或促使、容受或准許他人將動物輸入本港，均屬違法。換言之，無論是買家、賣家、負責運輸者，抑或僅協助代收的人士，均有機會負上刑事責任。委託他人代辦或利用網上平台進行交易，並不能隱藏身份，更不能免除相關法律責任。

海關偵破兩走非法進口動物案，拘捕7人，並檢獲懷疑走私到港的7隻貓及兩隻狗。海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任李梓榮（右）及漁農自然護理署獸醫師（進出口）賴慧明（左）交代案件。（海關提供）

網上廣告標榜「豪華房車」接送 實將動物塞膠袋偷運

其次是動物福利及購買風險問題。海關在調查期間發現，部分社交平台賬號及廣告聲稱會以「豪華房車」接送寵物，惟實際上不法分子僅將小動物置於狹窄的膠袋內隱藏，並偷運入境，以逃避執法人員偵查。此外，部分社交平台廣告的寵物標價，與本地合法寵物店的售價相差高達5倍。然而，這類來歷不明的寵物不僅在運送途中缺乏妥善照顧，其健康狀況亦全無保障。海關呼籲市民切勿貪圖便宜，以免得不償失。

部分社交平台賬號及廣告聲稱會以「豪華房車」接送寵物，惟實際上不法分子僅將小動物置於狹窄的膠袋內隱藏偷運入境。（黃偉民攝）

海關下架逾10個走私動物廣告 警告刪帖仍留電子痕跡

在執法協作方面，香港海關一直與內地相關執法部門保持緊密情報交流，並適時展開聯合行動打擊走私；同時亦會繼續聯同漁護署共同遏止各類走私動物活動。另外，海關與相關社交平台設有合作機制，透過平台協助，已將超過10個懷疑涉及走私動物的廣告下架；人員亦留意到在是次執法行動後，社交平台上已有大量相關帖文自行下架。

海關將繼續透過專責隊伍進行網上巡查，並配合大數據系統展開情報分析，全面偵察及追查相關非法活動，務求令違法行為無所遁形。海關亦提醒公眾，即使將網上帖文下架或刪除相關紀錄，電子系統仍會留有痕跡，人員在有需要時會保存該等證據作檢控用途，市民切勿以身試法。

除了前述漁護署提及有關《狂犬病規例》的監管及罰則外，海關重申走私屬嚴重罪行。根據法例，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判處罰款200萬元及監禁7年。

市民如發現任何懷疑走私活動，可致電香港海關24小時熱線（182 8080），或透過舉報罪案專用電郵賬戶（crimereport@customs.gov.hk）作出舉報。