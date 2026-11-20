警方毒品調查科人員今日（20日）清晨，在元朗八鄉及天水圍展開反毒品行動，突擊搜查下輋一個寮屋單位，搗破兩個分別位於錦上路牛徑及天水圍錫降村的毒品儲存倉，拘捕兩名男子，合共檢獲27公斤懷疑「冰」毒，總值約1,200萬元。



行動中，警方檢獲27公斤懷疑冰毒，總值約1,200萬元，並拘捕兩名男子。（警方提供）

警方表示，人員經深入調查及情報分析後，突擊搜查元朗八鄉下輋一個寮屋單位，制服屋內兩名男子，並在單位內檢獲一包重約1公斤的懷疑「冰」毒及毒品包裝工具。人員遂以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕兩名34歲及39歲的外籍男子。據了解，兩男均為尼日利亞籍，持行街紙。

其後，人員再搜查兩個分別位於錦上路牛徑及天水圍錫降村的毒品儲存倉，在倉內合共檢獲約26公斤懷疑冰毒。警方相信該兩個儲存倉由兩名被捕男子掌控。行動中，警方檢獲約27公斤懷疑「冰」毒，總市值約1,200萬元。

兩名被捕男子現正被扣留調查，將被暫控三項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（11月21日）上午在沙田裁判法院提堂。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。