一名女子前日（19日）晚上在社交平台Threads發帖，指稱搭乘巴士期間遭鄰座男乘客疑摸大腿非禮。事主不敢揚聲，用通訊軟件向朋友求助，最後忍無可忍，將對方的手移開，並於翌日到警署報案求助。



帖文引來許多網民留言，甚至有人上載一名男子的相片，被事主認出是摸腿色狼，驚呼「是他啊啊啊啊啊啊，好多人拍過他，果然是慣犯」。警方回覆《香港01》查詢證實接獲報案，將案件列作「非禮」，交由大嶼山警區刑事調查隊第三隊跟進。



女事主被身旁男乘客伸手放在其大腿上。（網上圖片）

女事主在帖文內稱，來港工作下班乘搭城巴，懷疑遭到鄰座陌生男乘客非禮：「下班搭車突然覺得旁邊的人手完全在我腿上」，最初「以為是我腿太開」，但其實「還沒超線」。事主形容自己「平常是小辣椒」，但「這時候就不敢講話了我」，「只敢輕聲細語說『抱歉』，移開他的小手」。

事主上載相關照片和影像，可見她當時坐在左邊座位，旁邊男乘客伸出手來，一直放在事主的右大腿上。事主亦上載與親友對話的截圖，「覺得旁邊的人在摸我」、「他假裝hold包包」、「手根本在我腿上」、「公車應該沒有那麼滿」，最後她忍無可忍，伸手移開對方的手。

網民上載疑犯照片 事主直呼「是他啊」

帖文引來網民留言，紛紛建議女事主報警。甚至有人上載一名男子的照片，隨即被女事主認出是涉事色狼，留言驚呼「是他啊啊啊啊啊啊，好多人拍過他，果然是慣犯」。女事主於昨日（20日）晚上到尖沙咀警署報案，「警員好有耐心也幫我很多，也謝謝香港朋友馬上陪我報案」、「好多受害者站出來，下次會再勇敢一點當下解決，希望不要再有人受害了」。

女事主上載和親友的對話截圖和被摸圖片。（網上圖片）

警方回覆《香港01》查詢，證實尖沙咀警署昨日（20日）接獲一名女子報案，指11月19日晚上在一輛由機場開往東涌的巴士上，被一名男子非禮，該名男子其後逃去。

經調查後，案件列作「非禮」，交由大嶼山警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，「猥褻侵犯」罪一經定罪，最高可判監10年。

女事主於案發後翌日報警。（網上圖片）