寒冷天氣警告一度生效，有巿民用暖爐取暖。今日（21日）凌晨5時15分，寒冷天氣警告生效期間，荃灣青山公路韻濤居B座一個單位，疑因暖爐焫着被鋪冒煙起火。消防接報到場出動一條喉和一隊煙帽隊灌救，約28分鐘後救熄。涉事單位住戶和鄰居共80人疏散到安全地方。起火單位內一名39歲男戶主疑吸入濃煙不適，由救護車送往仁濟醫院接受檢查。



另外，一名戴口罩男子手部受傷，手提貓籠連愛貓登上救護車，在場接受包紮後拒絕送院。據了解，他住在起火單位同層，火警時急忙帶愛貓走火警，惟家貓疑受驚，抓傷主人的手部。

天文台昨日（20日）上午11時15分一度發出寒冷天氣警告，至今日（21日）清晨6時取消。

消費者委員會對使用電暖爐的建議：

用戶不應把電暖爐放在電源插座之下，或較潮濕的地點如浴室（可供浴室用的除外）。除特別設計的型號外，一般電暖爐不能作晾乾衣物之用；

電暖爐普遍功率較高，可能達2,500W或更高，不能與其他高耗電量電器共用電源；

充油式電暖爐頗重，過度傾側時可能倒下，或對附近小孩構成危險。此外，從表面看不出暖爐發熱板的高溫，意外或長時間觸摸可能灼傷肌膚，必須小心。

天氣不太寒冷時，用戶可把火力或恆溫器調低，溫度過高反而令人感到不舒服。

準備離開房間或不用暖爐時，應關掉電源，既安全又可節省能源。

用戶應定期清潔電暖爐，清潔前，必須拔掉電源插頭，並等待機身冷卻才開始清潔。

一名男子手受傷，持貓籠連同愛貓登上救護車接受治理。（李家傑攝）

一名男子手受傷，持貓籠連同愛貓登上救護車接受治理。（黃偉民攝）

涉事單位懷疑暖爐焫着被舖肇禍。（李家傑攝）

80人需要疏散。（黃偉民攝）

消防到場。（黃偉民攝）