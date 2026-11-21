海關接舉報後展開調查，上周三（11日）搗破兩間網店及其位於觀塘的分銷中心，檢獲800件懷疑冒牌香水及公仔，市值約50萬元，3年間累積犯罪得益約600萬元。海關發現此網店由一對父子經營，30歲兒子是主謀，長居海外，遙控61歲父親在港處理包裝及分銷等工作；海關已經拘捕涉案父親。



行動中檢獲的冒牌香水仿真度高，售價是正貨的八成，加上其網站訛稱由海外團隊向代理商採購，令消費者受騙蒙受損失。



海關版權及商標科技罪案調查組調查主任廖聞晉指出，海關較早前接獲舉報有網店賣冒牌貨，經調查及商標持有人協助下於上周三採取行動，於觀塘一個工廈單位內檢獲一批冒牌貨，包括有香水及公仔，即場拘捕61歲男職員，他負責日常儲存及發貨工作，疑犯現正保釋候查。調查發現網站的負責人是一名30歲本地男子，正是被捕人的兒子，目前身處海外，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

網店營造大型網商形象 售價約正貨八成

廖聞晉續稱，網店為博取消費者信任，營造大型網商形象，於網頁上訛稱在全球各地設有採購團隊，從而降低消費者戒心。他們出售的冒牌貨品仿真度極高，一般消費者難以分辨真偽。

以香水為例，正貨樽身貼字置中，假貨偏左；正貨樽底的刻字清晰，假貨刻字模糊。而且每件假貨定價極具吸引，香水賣$700至1000，是正貨的八成，令消費者誤以為是平衡進口貨或優惠價。

而冒牌貨的成本其實只100至200元，但卻以$1000出售，利潤極高。

倉庫環境惡劣 一人製作並無團隊

另外，被捕疑犯獨自完成包裝、處理訂單、分銷及寄貨等工作，然後透過快遞公司寄送貨物。現場衛生環境相當惡劣，貨物堆放「雜亂無章、灰塵滿佈」，而非網上訛稱有大型及專業團隊。

由於香水會直接噴灑於人體皮膚之上，劣質儲存環境及不明來歷的化學成分，隨時會令產品變質，對使用者構成健康風險，海關稍後會將檢獲的樣本送交政府化驗所作進一步安全測試。海關呼籲消費者，切勿貪圖便宜光顧可疑網店，以免招致財物及健康損失。

30歲兒子海外遙控 六旬父親管倉派貨

海關財富調查第二組調查主任區穎璋進一步交代集團的資金流向，該網店自2023年起營運至今，共處理約7,000宗網店交易，涉款達600萬元，相信全屬販賣冒牌物品的犯罪得益。

為了掩飾資金的真正來源，主謀兒子利用多重轉帳及交易進行洗黑錢活動。他收取顧客貨款後，將部分資金轉帳至被捕父親的個人戶口，用作支付其酬勞、分銷中心租金及網店日常開支。其餘款項則會再被轉移至主謀持有的其他個人戶口，或第三者戶口作進一步分拆，企圖將黑錢「洗白」。

海關目前已凍結被捕人及主謀名下約250萬元的涉案資產，當中包括約110萬元的銀行存款及約140萬元的證券資產。海關表示，案件的財富調查仍在進行中，將會徵詢律政司意見，不排除稍後向法庭申請充公上述犯罪得益。

根據《有組織罪行及三合會調查條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產（不論全部或部分、直接或間接）代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，相關犯罪得益亦會被沒收。

售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。 根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。 一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。